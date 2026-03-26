Carolina Marín cuelga la raqueta dos años después de su grave lesión en París

La jugadora de bádminton española Carolina Marín, campeona olímpica en Rio 2016, anunció este jueves su retirada deportiva a los 32 años, dos años después de sufrir en los Juegos de París la tercera lesión grave de rodilla de su carrera.

"Mi camino en el bádminton profesional ha terminado, y por tanto no participaré en el (Campeonato) Europeo de Huelva", declaró en un vídeo la onubense, una semana y medio antes del campeonato continental en su ciudad natal.

"Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello (...) Querría que mi final como jugadora hubiese sido de otra forma, pero en la vida no siempre pasa como lo queremos y tenemos que asumirlo", continuó Marín, la única jugadora no asiática en haberse colgado el oro desde que el bádminton entró como deporte olímpico en Barcelona 1992.

También se proclamó campeona del mundo en tres ocasiones (2014, 2015 y 2018) y hasta en siete ocasiones campeona de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024).

"En el fondo, sí que me retiré en una pista, en París 2024, pero entonces no lo sabíamos", continuó la andaluza en referencia a las semifinales de esos Juegos.

Marín dominaba su partido contra la china He Bing Jiao y había ganado el primer set 21-14. En el segundo set, parecía encaminada a sellar su pase a la final con 10-5 a favor, cuando en un movimiento apoyó mal su rodilla derecha y cayó al suelo dolorida.

- "Orgullosa de todo lo que he conseguido" -

La de París fue la tercera lesión de gravedad de su carrera, tras una rotura del ligamento cruzado anterior en enero de 2019. Tras recuperarse y a escasos dos meses de defender su oro durante los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y de dos meniscos de su rodilla izquierda.

"Este viaje no hubiera sido posible sin cada una de las personas que han formado parte de mi equipo ni sin mi familia. Gracias por no haberme dejado caer nunca, por estar a mi lado y por apoyarme en los momentos más duros", continuó la onubense en su emotivo vídeo de despedida.

"Dejo mi pasión estando muy orgullosa de todo lo que he conseguido, pero más que por los títulos, por haberme ganado el respeto del mundo del deporte tanto dentro como fuera de la pista, y por haber logrado que el bádminton sea reconocido, visto y practicado en mi país", añadió Marín, que sí confirmó que pese a no participar, sí asistirá al campeonato de Huelva, "no con la raqueta en la mano, pero sí en la ciudad que me vio nacer, para cerrar un círculo de muchísimos años".