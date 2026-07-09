Carrera Invitacional, estelar de la cartilla hípica de hoy

Para la segunda carrera de la programación de la fecha se celebrará la competencia de mayor relieve de la jornada del Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, evento reservado para una agrupación de yeguas norteamericanas, en un cotejo por invitación.

La confrontación, pactada para abrir las portezuelas a las 5:10 p. m., reúne a seis yeguas, las cuales sobre distancia de mil 200 metros se disputarán una bolsa de 10 mil 500 dólares ($10,500).

En la carrera el centro de atención será la actuación de la colorada ‘Cha Cha Girl’, defensora de los colores del Stud Ibañez, potranca que con monta de Said Sánchez se presenta con la línea a su favor para cruzar la meta por delante de sus rivales.

A pesar que todos los indicadores apuntan hacia su victoria, bien puede ser sorprendida por la terna formada por ‘La Tudor’ (Luis E. Arango), ‘La Regente’ (Michael Castillo) y ‘Maria’s Cause’ (Jimmy Carrión).

Seis competencias reservadas para ejemplares que militan en las series, todos sobre tendidos de mil 100 metros, complementan la programación, despuntando entre ellas el quinto cotejo, participando un lote de machos de la octava serie.

En dicha prueba, en el orden de las preferencias, las gabelas asignadas señalan para ganar al velocista criollo ‘Nikolas Boy’ con silla de Kenedy Berrugate y como principales rivales a el norteño ‘Gallivanting’, (Rudiel Bustos) y su coterráneo ‘Sayath’ (Yonis Lasso).

Jinetes a seguir

En cuanto a los manos de sedas con las mejores oportunidades de triunfos, destacan entre ellos los profesionales Said Sánchez y Luis E. Arango.

Sánchez cabalgará sobre Mr. Klaus, primer evento, Cha Cha Girl, segunda carrera, Intercesora, tercera prueba e In Crescendo, penúltimo cotejo.

Por su parte Arango estará sobre los lomos de La Tudor, segunda competencia y Rise Up en la culminación de la velada, ambos equinos como cartas bravas a batir.

Fans tras el ‘Pick six’

Para la velada vespertina nocturna de la fecha, con hora de inicio a las 4:45 p.m., los apostadores buscadores de halagadores dividendos en las mutuas saldrán en busca del acumulado del 5 y 6, incentivo que para hoy presenta 23 mil 483 dólares con 42 centésimos ($23,483.42).