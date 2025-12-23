Casi un millón para arreglos

Los trabajos de adecuación, mantenimiento y mejoras en el Estadio Rod Carew ya arrancaron, informó ayer el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). En un comunicado, la entidad señaló que las obras “están a cargo de la empresa Joama Contratistas, con una inversión aproximada de B/. 999,923.56, y tendrán una duración estimada de cinco a seis meses, sujeta a las condiciones climáticas”.

Según Pandeportes, los trabajos serán divididos en dos fases: en la primera, denominada “Estadio Seguro”, tiene como fecha límite el 20 de enero de 2026 y contempla acciones prioritarias para garantizar la seguridad integral de la instalación.

Mientras que la segunda: “Mejoras estructurales y funcionales”, incluye la instalación de carriolas, colocación de techos, resane de Pandeportes iniciado los trabajos de adecuación, mantenimiento y mejoras en el coliseo ubicado en la vía al Puente Centenario, Ciudad de Panamá.

En ese sentido, Pandeportes recalca que durante las primeras dos semanas de enero no se realizarán partidos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil en el Estadio Rod Carew. “En ese periodo, los encuentros programados en el calendario del torneo se trasladarán al Estadio Juan Demóstenes Arosemena, situado en el corregimiento de Curundú, en la ciudad capital, “el cual se encuentra en óptimas condiciones”.

A partir del 20 de enero, los trabajos no interferirán con el desarrollo del Torneo Juvenil, ya que las labores se ejecutarán hasta las 5:00 p.m., mientras que los partidos se disputan en horario nocturno. Ya hace más de un mes las autoridades habían anunciado la clausura temporal del estadio al determinar que representa un riesgo para la seguridad e integridad física de los asistentes.