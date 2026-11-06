Cavs detienen a los Sixers de LeBron y logran primera victoria en la Copa NBA

Los Cleveland Cavaliers lograron detener una racha de cinco victorias consecutivas de los Philadelphia 76ers de LeBron James al imponerse 119-95 en su partido debut en la Copa NBA este viernes en el Rocket Arena (Cleveland).

A continuación las escenas más relevantes en la jornada de la NBA:

-LeBron sufre en su regreso-

LeBron James regresó a la que fue su casa desde el inicio de su carrera por primera vez con la camisa de los Philadelphia 76ers.

El alero de 41 años disputó 32 minutos en los que anotó ocho puntos y recogió ocho rebotes en una actuación por debajo de lo acostumbrado por el cuatro veces campeón de la NBA.

Los Cavaliers, uno de tres equipos que hicieron su debut en la Copa NBA en la jornada de hoy, tuvieron en Donovan Mitchell a su máximo anotador con 23 puntos.

Sin embargo, el esfuerzo colectivo y una dinámica espectacular en ataque han sido determinantes con siete jugadores anotando en doble dígitos.

"Hemos entregado un esfuerzo completo y lo necesitábamos", comentó James Harden. "Cuando jugamos en este nivel tenemos la capacidad de hacer cosas realmente especiales".

Cleveland lideró en el marcador durante todo el partido, ganó la batalla de los rebotes 65-51 y se impuso en la pintura 50-30.

Aunque apenas es el segundo tropiezo de los Sixers en la temporada, puede resultar significativo dentro de un Grupo B (Este) en el que compiten los campeones New York Knicks y el renovado Miami Heat del griego Giannis Antetokounmpo.

De acuerdo a las reglas de la competencia, solamente el líder de cada grupo avanza a la siguiente ronda con el segundo lugar dependiendo del ranking al finalizar la primera fase.

-Paliza en Charlotte-

Los Boston Celtics (2-0) tuvieron una jornada de pocos sobresaltos al conseguir una contundente victoria 119-80 sobre los Charlotte Hornets en su segunda presentación en la Copa NBA.

El ala-pívot y principal figura de los Celtics, Jayson Tatum, fue la gran figura del encuentro con una línea de 34 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias.

"Simplemente trato de mejorar", dijo Tatum. "Queremos llegar a la final de la Copa NBA, es una oportunidad para competir y la aprovecharemos".

Tatum, de 28 años, conectó cinco de sus ocho intentos desde la línea de tres del Spectrum Center de Charlotte.

Además de mantener el invicto luego de sus dos primeros partidos del torneo de copa, Boston logró mejorar a 53 su diferencia de puntos, principal término de desempate al finalizar la fase de grupos.

Los Hornets sufrieron su segunda derrota y quedaron al borde de la eliminación en el Grupo C de la Conferencia Este.