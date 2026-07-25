Chanclas con calcetines y comida rápida: en el tren de los corredores del Tour

Con chanclas y calcetines en los pies y patatas fritas en la mano, media docena de corredores del Tour de Francia cruza con desgana un andén de la estación de Grenoble, ante la mirada entre atónita y divertida de los viajeros.

Por primera vez desde 2011, los corredores de la Grande Boucle realizaron en tren, el sábado por la noche, el trayecto entre la penúltima etapa, concluida en la cima del Alpe d'Huez, y el último día de carrera el domingo en París.

En los últimos años, cada equipo se desplazaba a la capital en su autobús oficial con un descanso entre medias: una primera parte del trayecto se realizaba el sábado por la noche, luego se hacía una parada en un hotel para pasar la noche, antes de terminar el viaje el domingo por la mañana.

"A mí me gusta el tren, es ecológico, pero en términos de recuperación no cambia nada, estamos muertos de todos modos", suelta el francés del equipo Bahrain Victorious, Lenny Martinez, 5º en la clasificación general.

Mientras algunos corredores se apresuran a refugiarse en su vagón, otros aprovechan la media hora antes de la salida del tren especialmente fletado para estirar las piernas.

El ambiente es distendido y algunos se amontonan en el McDonald's de la estación.

- 1ª clase para los mejores equipos -

Una vez que el tren está en marcha, muchos corredores ven una serie en el móvil o revisan las redes sociales, algunos desparramados en dos asientos, con las piernas sobresaliendo en el pasillo central.

Otros charlan o juegan a la consola, y algunos se aíslan en las plataformas entre los vagones para llamar a sus seres queridos.

Cada equipo solo tiene derecho a 13 pasajeros en el tren, los 8 corredores y 5 acompañantes; el resto del staff viaja en el autobús del equipo.

La distribución de los pasajeros a bordo se hace según la clasificación de los equipos, fijada después de la etapa del miércoles, lo que permite a los seis mejor clasificados, como el UAE Team Emirates del maillot amarillo Tadej Pogacar, disfrutar de la primera clase en los vagones de cabeza.

"El autobús es más agradable, estamos un poco más cómodos, pero la SNCF (la compañía francesa de trenes) es un emblema de Francia y también del Tour, así que es interesante darle protagonismo", recuerda el corredor galo Baptiste Veistroffer.

Las ciudades etapa del primer Tour de Francia, en 1903, se eligieron en función de la presencia de estaciones de tren.