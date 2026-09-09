Chelsea remonta y termina goleando al Leeds en la Copa de la Liga

El Chelsea superó la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa con una victoria 6-3 sobre otro equipo de primera, el Leeds United, que llegó a ir ganando 2 a 0 en este partido, el miércoles en Stamford Bridge.

Los visitantes se distanciaron con esos dos tantos en el inicio de la segunda mitad, antes de que llegara la reacción de los Blues, que igualaron rápidamente con un doblete de Cole Palmer con dos tantos en tres minutos (53' de penal y 55').

Después llegaron las dianas del portugués Neto (60'), del veterano inglés Danny Welbeck por partida doble (65', 90+4') y del argentino Valentín Barco (80), en un partido en el que Dominic Calvert-Lewin (75') logró el tercero del Leeds.

Con esta victoria, el Chelsea remonta el ánimo tras caer el pasado domingo ante el Arsenal en un derbi londinense en la Premier League.

-- Resultados de la 3ª ronda de la Copa de la Liga inglesa:

- Miércoles:

(+) Chelsea - Leeds United 6 - 3

- Jugados el martes:

(+) Crystal Palace - Middlesbrough (2ª) 3 - 0

(+) Sunderland - Hull 1 - 0

(+) Bournemouth - Lincoln City (2ª) 4 - 0

Leyton Orient (3ª) - (+) Bradford City (3ª) 1 - 3

Millwall (2ª) - (+) Newcastle 0 - 1

- Quedan por jugar:

Martes 15 de septiembre:

Peterborough United (3ª) - Barnsley (3ª)

West Ham (2ª) - Fulham

Ipswich Town - Arsenal

Liverpool - Tottenham

Reading (3ª) - Brentford

Miércoles 16 de septiembre:

Fleetwood Town (4ª) - Sheffield United (2ª)

Everton - Wolverhampton (2ª)

Manchester United - Brighton

Coventry - Aston Villa

Jueves 17 de septiembre:

Manchester City - Norwich City (2ª)

NOTA: los clubes precedidos por el signo (+) están clasificados para la siguiente ronda.