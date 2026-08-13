Cienciano hace historia en la Copa Sudamericana al golear a Botafogo; Neymar lidera al Santos

El Cienciano logró una histórica goleada 6-1 ante Botafogo, el Santos con dos asistencias de Neymar venció de atrás 2-1 al Macará y Olimpia le empató 0-0 de visita al Vasco da Gama, este jueves en partidos de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El Escuadrón Rojo del Cusco se metió en los libros de récords al conseguir la mayor goleada sobre un equipo brasileño en la historia de los torneos de la Conmebol.

Humilló 6-1 al Botafogo en los 3.400 metros de altitud de la antigua capital del imperio inca y se ilusiona con volver a ganar la Copa Sudamericana, como lo hiciera en 2003.

Nunca en la historia un equipo brasileño había sufrido seis goles en torneos continentales. El Athletico Paranaense en dos ocasiones y el Palmeiras en una habían perdido 5-0 en Copa Libertadores.

- Cienciano y una paliza histórica al Botafogo -

Cienciano salió como tromba en busca del arco rival y desde el pitazo inicial arrinconó a un Botafogo que no es ni la sombra del equipo que hace dos años ganó la Copa Libertadores.

Antes de la pausa de hidratación del primer tiempo ya ganaba 2-0, con tantos de Matías Succar a los 18' y Neri Bandiera a los 20'.

"Sigamos presionándolos y metiéndolos en su arco", se le escuchó decir al DT del Cienciano, el argentino Horacio Melgarejo, en dicha pausa.

Y así fue.

Cienciano marcó el tercer tanto, el segundo de Succar, a los 29'.

Y el cuarto llegó a los 35 minutos con un bombazo desde fuera del área de Marcos Martinich.

Matheus Martins descontó con un golazo de tiro libre a los 49 minutos, pero fue un espejismo.

Bandiera consiguió su doblete a los 62 minutos y Succar su triplete al 79' para decretar el histórico 6-1.

- Neymar asiste, el Santos gana -

Neymar volvió a la Copa Sudamericana y lo hizo a lo grande, con una gran demostración y dos asistencias para que el Peixe remontara 2-1 al Macará en Vila Belmiro.

"Siempre en mi carrera, por donde pasé, conseguí dar muchas asistencias (...). Quedo feliz de ayudar al equipo, sea con asistencias, sea con goles, y lo importante es salir con la victoria", dijo Ney a la cadena internacional ESPN.

El equipo ecuatoriano sorprendió al abrir la cuenta a los cinco minutos por intermedio del uruguayo Franco Posse.

Pero apareció Neymar.

A los 44 minutos habilitó a Gabigol Barbosa con un pase a las espaldas de la defensa ecuatoriana y éste hizo honor a su apodo y definió de zurda ante el achique del arquero Rodrigo Rodríguez.

"Si hay una cosa que sé hacer es gol. Estaba buscando, estaba intentando", festejó Gabigol, en el que fue su su centésimo gol en tres etapas con el Santos y el quinto en esta Sudamericana.

El defensa William Arao a los 76' anotó el segundo con toque corto tras un córner lanzado por Neymar, para darle una victoria exigua al Santos de cara a la revancha, el próximo jueves en los 2.600 m de altitud de Ambato.

"Pudimos tener un mayor resultado y nos daría mayor tranquilidad" por "el factor altitud", admitió el DT del Santos, Cuca.

- Olimpia se lleva un punto -

En Rio de Janeiro, el cerrojo defensivo del Decano paraguayo funcionó a la perfección y el Olimpia se llevó el punto que vino a buscar. Ahora definirá la llave el jueves venidero en su casa en Asunción.

El Olimpia se plantó firme en Sao Januario con dos líneas de cuatro cerca de su área y resistió sin mayores problemas la embates ofensivos del Vasco.

Y cuando flaqueó la zaga del equipo guaraní apareció su seguro portero, el uruguayo nacionalizado paraguayo Gastón Olveira, para conjurar el peligro.

Vasco da Gama tuvo ideas en ofensiva, pese a que efectuó 18 remates al arco rival.

Una muestra del nivel que lo tiene en puestos de descenso en la liga brasileña, en la que marcha decimoctavo entre 20 equipos y bajan los cuatro últimos.

- Varios con un pie en cuartos -

El miércoles, el sorprendente Montevideo City Torque y el Atlético Mineiro ganaron de visita a Tigre y el Red Bull Bragantino, respectivamente, y dieron un enorme paso para llegar a cuartos de final.

El Galo ganó en Bragança Paulista, en el interior de Sao Paulo, con un solitario gol del volante argentino Tomás Cuello (exjugador del Bragantino) a los 73 minutos.

El Montevideo City Torque, una de las grandes sorpresas de la fase de grupos de la Sudamericana, continúa haciendo historia.

El Ciudadano uruguayo venció 1-0 a Tigre en la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires, con un gol a los 53 minutos de su jugador emblema, Franco Pizzichillo, que milita en el equipo del City Group desde 2018.

El martes, Boca Juniors remontó 3-1 al Deportivo Recoleta paraguayo en Buenos Aires y el Sao Paulo consiguió un punto de oro en el estadio Hernando Siles de La Paz al empatar 1-1 con el Bolívar.

Los ganadores de estas dos llaves se cruzarán en septiembre en cuartos de final de la Sudamericana, cuyo campeón se clasifica para la Copa Libertadores 2027.

La ronda de ida de octavos se completará el miércoles venidero en Bogotá, cuando el Independiente Santa Fe enfrente de local a River Plate.

El encuentro debió disputarse este miércoles, pero fue suspendido por la Conmebol debido al terremoto que sacudió Colombia el lunes, que dejó 281 muertos y 379 desaparecidos.