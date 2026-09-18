Cierre de vías y desvíos por la Panamá City Marathon 2026 del domingo 20 de septiembre

El evento se recorrerá un circuito de dos vueltas, en la distancia de 42 kilómetros, pasando por Vía Israel, la Cinta Costera, el tramo marino con vistas hacia el Casco Antiguo, hasta el puente Torrijos Carter en la entrada de la Calzada de Amador. La ruta está certificada por AIMS (Association of International Marathons and Distance Races), y es clasificatorio para la Maratón de Boston 2027.<br /><br />De igual forma, se tendrán las distancias de 5km, 10km y 21km. El 19 de septiembre se realizará una carrera infantil de 1 km.<br /><br />Se espera la participación de más 2,000 atletas de 40 países.<br /><br />Conozca más detalles en www.panamamarathon.com.