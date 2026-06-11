Ciudad del Cabo, primera ciudad africana en el circuito de grandes maratones

La sudafricana Ciudad del Cabo será la primera ciudad de África en la lista de los grandes maratones, anunciaron el miércoles los responsables de World Marathon Majors.

Se convertirá así en una de las etapas del circuito de "Majors", junto a Londres, Nueva York, Boston, Chicago, Berlín, Sídney y Tokio.

"La cultura singular, la acogida por parte de los habitantes de la ciudad y el marco magnífico que ofrece Ciudad del Cabo aportarán una dimensión totalmente nueva a nuestro circuito", declaró Dawna Stone, directora general de la entidad que supervisa el circuito.

El alcalde de Ciudad del Cabo, Geordin Hill-Lewis, celebró una decisión que es fruto de "muchos años de trabajo".

La edición de 2026 del maratón de Ciudad del Cabo, celebrada el pasado mes, fue ganada por el etíope Mohamed Esa, y el keniano Eliud Kipchoge, dos veces campeón olímpico, solo pudo terminar decimosexto.

La próxima edición está programada para el 23 de mayo de 2027.