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Clark y Collier lideran el paseo de Estados Unidos a semifinales del Mundial

Clark y Collier lideran el paseo de Estados Unidos a semifinales del Mundial
La base del equipo de Estados Unidos Caitlin Clark bota el balón ante Hungría, el 10 de septiembre de 2026 en Berlín, en cuartos del Mundial Ronny HARTMANN
AFP
10 de septiembre de 2026

Liderado por Caitlin Clark y Napheesa Collier, Estados Unidos avanzó con paso firme a las semifinales del Mundial de básquet femenino al derrotar 108-56 a Hungría, este jueves en Berlín.

Collier fue la máxima anotadora con 19 puntos, mientras que Clark repartió nueve asistencias y añadió 10 puntos en una exhibición del Team USA camino de su quinto título consecutivo.

Las estadounidenses se enfrentarán a España o Australia en las semifinales del sábado.

Tras haber sobrevivido a un susto ante Italia, que las exigió al máximo en su segundo partido de la fase de grupos antes de que se impusieran por 55-52, las campeonas han ido de menos a más en el torneo.

Este jueves sentenciaron a Hungría con un 36-12 en el primer cuarto.

"Movimos mucho el balón, lo que nos permitió jugar uno contra uno y encontrar tiros excelentes, no solo buenos tiros. Es realmente divertido. Siento que cada vez tenemos más automatismos", declaró Collier, elegida MVP del partido.

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