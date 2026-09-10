Clark y Collier lideran el paseo de Estados Unidos a semifinales del Mundial

Liderado por Caitlin Clark y Napheesa Collier, Estados Unidos avanzó con paso firme a las semifinales del Mundial de básquet femenino al derrotar 108-56 a Hungría, este jueves en Berlín.

Collier fue la máxima anotadora con 19 puntos, mientras que Clark repartió nueve asistencias y añadió 10 puntos en una exhibición del Team USA camino de su quinto título consecutivo.

Las estadounidenses se enfrentarán a España o Australia en las semifinales del sábado.

Tras haber sobrevivido a un susto ante Italia, que las exigió al máximo en su segundo partido de la fase de grupos antes de que se impusieran por 55-52, las campeonas han ido de menos a más en el torneo.

Este jueves sentenciaron a Hungría con un 36-12 en el primer cuarto.

"Movimos mucho el balón, lo que nos permitió jugar uno contra uno y encontrar tiros excelentes, no solo buenos tiros. Es realmente divertido. Siento que cada vez tenemos más automatismos", declaró Collier, elegida MVP del partido.