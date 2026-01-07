Deportes

Coco Gauff lleva a Estados Unidos a las semis de la United Cup

La estadounidense Coco Gauff y su compañero Christian Harrison celebran el triunfo ante la dupla griega formada por Maria Sakkari y Stefanos Tsitsipas, en Perth el 7 de enero de 2926, en cuartos de la United Cup COLIN MURTY
07 de enero de 2026

El equipo estadounidense, impulsado por Coco Gauff, se clasificó este miércoles para las semifinales de la United Cup, mientras que Iga Swiatek contribuyó a la clasificación de Polonia a cuartos.

Por Estados Unidos, vigente campeón, Gauff, cuarta jugadora mundial, venció con facilidad a la griega Maria Sakkari por 6-3 y 6-2 en Perth.

Y aunque Stefanos Tsitsipas devolvió la igualdad a Grecia al derrotar a Taylor Fritz por 6-4 y 7-5, el dobles decisivo dio la victoria al USA Team.

Gauff, una vez más, asociada con Christian Harrison, venció a la pareja Sakkari-Tsitsipas al final del super tie-break; 4-6, 6-4 y 10-8.

La estadounidense, que había perdido su primer partido en la competición el lunes frente a la española Jessica Bouzas, volvió a tener problemas con su saque.

"Hoy hice un mejor partido. Intenté borrar el partido que había perdido el lunes; esa es la belleza de este torneo, y estoy muy feliz de darle la victoria a mi equipo hoy", dijo.

En Sídney, la segunda jugadora mundial Iga Swiatek clasificó a Polonia para los cuartos, el viernes ante Australia.

Swiatek, ganadora de seis títulos de Grand Slam, venció con facilidad a la neerlandesa Suzan Lamens (97ª) por 6-3 y 6-2.

Hubert Hurkacz, de regreso a las pistas siete meses después de una lesión de rodilla, había dado el primer punto a Polonia al imponerse a Tallon Griekspoor por 6-3 y 7-6 (7/4).

Los otros cuartos enfrentan a Bélgica con la República Checa y a Suiza con Argentina.

Este torneo mixto por naciones, disputado entre Sídney y Perth, reúne a 18 equipos y sirve de preparación para el Abierto de Australia, que empieza el 18 de enero en Melbourne.

