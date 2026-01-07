Coco Gauff lleva a Estados Unidos a las semis de la United Cup

El equipo estadounidense, impulsado por Coco Gauff, se clasificó este miércoles para las semifinales de la United Cup, mientras que Iga Swiatek contribuyó a la clasificación de Polonia a cuartos.

Por Estados Unidos, vigente campeón, Gauff, cuarta jugadora mundial, venció con facilidad a la griega Maria Sakkari por 6-3 y 6-2 en Perth.

Y aunque Stefanos Tsitsipas devolvió la igualdad a Grecia al derrotar a Taylor Fritz por 6-4 y 7-5, el dobles decisivo dio la victoria al USA Team.

Gauff, una vez más, asociada con Christian Harrison, venció a la pareja Sakkari-Tsitsipas al final del super tie-break; 4-6, 6-4 y 10-8.

La estadounidense, que había perdido su primer partido en la competición el lunes frente a la española Jessica Bouzas, volvió a tener problemas con su saque.

"Hoy hice un mejor partido. Intenté borrar el partido que había perdido el lunes; esa es la belleza de este torneo, y estoy muy feliz de darle la victoria a mi equipo hoy", dijo.

En Sídney, la segunda jugadora mundial Iga Swiatek clasificó a Polonia para los cuartos, el viernes ante Australia.

Swiatek, ganadora de seis títulos de Grand Slam, venció con facilidad a la neerlandesa Suzan Lamens (97ª) por 6-3 y 6-2.

Hubert Hurkacz, de regreso a las pistas siete meses después de una lesión de rodilla, había dado el primer punto a Polonia al imponerse a Tallon Griekspoor por 6-3 y 7-6 (7/4).

Los otros cuartos enfrentan a Bélgica con la República Checa y a Suiza con Argentina.

Este torneo mixto por naciones, disputado entre Sídney y Perth, reúne a 18 equipos y sirve de preparación para el Abierto de Australia, que empieza el 18 de enero en Melbourne.