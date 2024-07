Coco Gauff, número 2 mundial, queda eliminada en octavos de final de Wimbledon

La estadounidense Coco Gauff, segunda del ranking mundial femenino y que hasta ahora había tenido un recorrido impecable en Wimbledon, quedó eliminada este domingo en octavos de final al perder 6-4 y 6-3 ante su compatriota Emma Navarro (17ª).

A sus 23 años, Navarro participa en Wimbledon por segunda vez y el año pasado había sido eliminada en la primera ronda. En cuartos se enfrentará a la italiana Jasmine Paolini, séptima del mundo y reciente subcampeona de Roland Garros.

"He jugado con mucha agresividad. Coco es una gran jugadores, sabía que no me lo pondría fácil, así que quería ser agresiva y ponerle bajo presión, creo que eso lo conseguí", celebró Navarro, que consigue ya su mejor resultado en un Grand Slam, superando los octavos de final a los que había llegado en el último Roland Garros.

Gauff, ganadora del último US Open, es la segunda campeona de un Grand Slam a la que Navarro apea en este Wimbledon, después de que derrotó en la segunda ronda a la japonesa Naomi Osaka, caída actualmente al 113º lugar del ranking pero que fue bicampeona del Abierto de Estados Unidos (2018, 2020) y del Abierto de Australia (2019, 2021).

A sus 20 años, Gauff, se dio a conocer para el gran público en el Wimbledon de 2019, cuando ganó en primera ronda con apenas 15 años a la emblemática Venus Williams. Sin embargo, nunca consiguió llegar a cuartos en el torneo londinense y en esta ocasión volvió a quedarse fuera de esa ronda.