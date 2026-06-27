Colombia empata 0-0 con Portugal y pasa a 16avos como primera del grupo K

Colombia empató 0-0 este sábado con Portugal y se clasificó como primera del Grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que dominó desde el inicio pero en el que le faltó precisión para concretar sus numerosas ocasiones de gol.

Los cafeteros pudieron tener la victoria en el tiempo añadido de la segunda parte, pero el VAR anuló el gol de cabeza de Dávinson Sánchez para desconsuelo de la numerosa afición colombiana en Miami.

Con siete puntos, Colombia termina al frente de su llave por delante de Portugal, segunda con cinco puntos.

En los dieciseisavos, los sudamericanos jugarán contra Ghana el 4 de julio en Kansas City, mientras que los lusos afrontarán a Croacia, el 3 de julio en Toronto.

Colombia puede dejar Miami con la cabeza alta. En su primera gran prueba del Mundial, fue capaz de someter a una de las favoritas del torneo, desbordada por su despliegue físico, su mayor dominio del balón y sus ganas.

Solidaria en defensa para contener a la estrella Cristiano Ronaldo, la selección cafetera privó de pelota un equipo famoso por su control del juego.

Con Jhon Arias y James Rodríguez como motores, los colombianos asediaron por momentos la portería de Diogo Costa, sin el que Portugal habría perdido probablemente.

Pero a los hombres de Néstor Lorenzo les faltó algo de sangre fría en el último tercio para llevarse un triunfo merecido.

Alineaciones:

Colombia: Camilo Vargas - Santiago Arias (Daniel Muñoz 87), Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado - Gustavo Puerta, Jefferson Lerma (Richard Rios Montoya 60), Jhon Arias (Kevin Castano 76) - James Rodríguez (cap) (Juan Quintero 76), Jhon Córdoba (Luis Suárez 60), Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo (Diogo Dalot 46), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Matheus Nunes 90+2) - Pedro Neto, Ruben Neves (Joao Pedro 46) - Bruno Fernandes, Vítor Ferreira (Samuel Costa 71), João Félix (Rafael Leão 70) - Cristiano Ronaldo (cap). DT: Roberto Martínez.