Con la mente en Ghana, Panamá vence 2-1 a Sudáfrica

Panamá ganó 2-1 a Sudáfrica de visita en el segundo amistoso al hilo entre ambos equipos en Ciudad del Cabo, un resultado que da alas a los canaleros de cara a su debut en el Mundial de 2026 frente a Ghana en dos meses y medio.

Mbekezeli Mbokazi (64’) anotó para los sudafricanos y José Córdoba (58’) y Jiovani Ramos (77’) para los panameños, que mostraron oficio para maniatar a un rival que tuvo la posesión del balón, pero fueron incapaces de crear muchas ocasiones para marcar.

Ambos equipos, que empataron 1-1 el pasado viernes en Durban, disputaron estos amistosos pensando en el arranque de la Copa del Mundo, donde Sudáfrica jugará el partido inaugural ante México el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca).

Panamá, por su parte, debutará ante Ghana el 17 en el BMO Field, en Toronto, Canadá.

Los centroamericanos mejoraron sus prestaciones en comparación con el partido anterior, en el que los africanos dispusieron de innumerables oportunidades para llevarse la victoria ante un equipo que no pudo desplegar su juego vistoso.

“Vi ayer a Ghana jugar contra Alemania y vi también el que jugaron contra Austria, así que sé perfectamente lo que vamos a tener contra ellos en el Mundial y estos eran dos buenos partidos de prueba”, dijo el seleccionador panameño, Thomas Christiansen.

En la primera parte, pudo adelantarse Sudáfrica al filo del descanso, pero fue Panamá la que abrió la lata al aprovechar Córdoba un rechazo del arquero en la reanudación.

Sin embargo, la alegría duró poco para los panameños, que vieron profanada su portería con un golazo desde fuera del área de Mbokazi.

Casi un cuarto de hora después, Ramos rompió la igualada tras un remate de cabeza.

“Tuvimos ocasiones, pero no anotamos”, lamentó el técnico de Sudáfrica, el belga Hugo Broos.

Alineaciones:

Sudáfrica: Ronwen Williams (Renaldo Leaner,46)- Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba- Teboho Mokoena (,Thalente Mbatha,86), Jayden Adams (Sphephelo Sithole 69), Bongokuhle Hlongwane (Oswin Appollis,60), Relebohile Mofokeng (Themba Zwane, 60), Tshepang Moremi (Thapelo Maseko (60)- Lyle Foster (Evidence Makgopa,46). DT: Hugo Broos.

Panamá: Orlando Mosquera- Michael Amir Murillo, José Córdoba (Roderick Miller,70), Jorge Gutiérrez (César Blackman,70), Jiovani Ramos- Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy (Cristian Martínez,70), Carlos Harvey, José Luis Rodríguez (Édgar Bárcenas,83), Ismael Díaz (Cecilio Waterman,90+1)- Kadir Barría (José Fajardo,46). DT: Thomas Christiansen.

Árbitro: Thabang Ketshabile (Botswana)