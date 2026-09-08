Confirman a Christiansen como director de la selección de Panamá por los próximos cuatro años

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó que Thomas Christiansen continuará como director técnico de la Selección Mayor Masculina de Panamá durante los próximos cuatro años.

La renovación se conoce después de la participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras perder sus tres partidos del Grupo L.

Panamá cayó 1-0 ante Ghana en su debut, con un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5.

En su segundo encuentro, la selección perdió 1-0 frente a Croacia, resultado que confirmó su eliminación del torneo. El gol croata fue anotado por Ante Budimir al minuto 54.

En el cierre de su participación, Panamá cayó 2-0 ante Inglaterra, con goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

En total, la selección terminó el Mundial sin puntos y sin goles anotados, con tres goles recibidos. FIFA destacó que Panamá fue un rival competitivo en el Grupo L, pese a no conseguir victorias.

Christiansen tendrá mañana la oportunidad de hablar públicamente por primera vez desde la conclusión del Mundial y abordar el balance de la participación panameña, así como los objetivos del nuevo ciclo de cuatro años.