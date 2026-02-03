Cooper Kupp, el receptor que busca un Super Bowl para los Seahawks de su infancia

¿Cómo se supera ganar el Super Bowl y ser nombrado MVP del partido más importante del fútbol americano? Si eres Cooper Kupp, tratas de ganar otro con el equipo de tu infancia.

El receptor abierto originario del estado de Washington se unió a los Seattle Seahawks en marzo pasado, tras ser liberado por Los Angeles Rams.

Los Seahawks se enfrentan a los New England Patriots en la final del campeonato de la NFL este domingo.

Ahora, Kupp espera usar la experiencia de su triunfo con los Rams para ayudar a ganar un título y recompensar al club que le brindó innumerables recuerdos durante su infancia.

"Cuando era muy pequeño, era un gran fan de los Seahawks, hasta que descubrí que la hora de acostarme coincidía con el final del partido... entonces me convertí en un fan de las prórrogas", le dijo a la AFP.

"Pero tengo muchos recuerdos. Todos los domingos nos levantábamos, íbamos a la iglesia, volvíamos a casa, mi padre preparaba nachos o algo parecido, y veíamos el partido de los Seahawks", dijo Kupp, con una sonrisa nostálgica.

Ahora, "tengo la oportunidad de ser parte de eso para algunos niños que están justo donde yo estaba, en la misma situación".

- "Factor multiplicador" -

Si el domingo los Seahawks ganan contra los Patriots, será una revancha por la derrota en el Super Bowl de 2015 contra el mismo equipo.

Dos años después, Kupp, una estrella de la NFL de tercera generación, siguiendo los pasos de su abuelo, liniero ofensivo, y su padre, mariscal de campo, fue seleccionado en la tercera ronda del Draft por los Rams.

Se mudó a California, donde junto con su esposa Anna criaron a sus tres hijos.

Trasladar a su familia el año pasado a un estado que sus hijos "nunca habían conocido" no fue fácil, sobre todo porque su carrera con los Rams "no terminó de la mejor manera", dijo Kupp a los periodistas.

Ese golpe se suavizó al poder jugar contra los Rams tres veces esta temporada, incluyendo el partido del Campeonato de la NFC el mes pasado.

Los Seahawks derrotaron a los Rams 31-27 para llegar al Super Bowl, gracias a un pase de touchdown de 13 yardas que atrapó justamente Kupp.

"Verlo hacer jugadas en el partido del Campeonato, cuando las apuestas son más altas, fue realmente especial", dijo el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, quien aprovechó la oportunidad para fichar a Kupp la temporada pasada.

"¿Qué mejor jugador para fichar que Cooper Kupp? Es simplemente (...) lo describiría como un 'factor multiplicador'."

- "El mismo partido" -

Para Kupp, la oportunidad de ganar un Super Bowl, esta vez con los Seahawks, y crear nuevos recuerdos para la próxima generación de aficionados de Seattle, sería "increíble".

En 2022, Kupp fue nombrado MVP del Super Bowl tras una actuación estelar en la final que los Rams ganaron contra los Cincinnati Bengals, incluyendo la anotación del touchdown de la victoria a falta de menos de dos minutos para el final.

El touchdown ganador de Kupp fue aún más notable, considerando que momentos antes había recibido un brutal golpe de casco contra casco.

Fue un momento de redención digno de Hollywood para Kupp, quien tres años antes se había perdido otro Super Bowl tras sufrir una lesión de rodilla.

Llegar a la final del campeonato de la NFL "nunca pierde su encanto", dijo Kupp el martes, incluso ahora, como veterano de 32 años, a quien sus compañeros más jóvenes acuden en busca de consejo sobre cómo afrontar la magnitud del escenario del Super Bowl.

¿Su consejo para ellos? "Es un partido importante por todo lo que se dice de él, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo partido (...) el balón de fútbol americano tiene el mismo tamaño", explicó.

"Entiendan que, una vez que empiece el partido, se sentirá como cualquier otro partido que hayan jugado en su vida", remató.