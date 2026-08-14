Corinthians impuso su cerrojo y se lleva un valioso empate para la revancha ante Rosario Central

Rosario Central y Corinthians empataron 0-0 este jueves en un discreto encuentro de ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2026, jugado en El Gigante de Arroyito ante unos 48.000 espectadores.

Dentro de un duelo áspero y muy trabado, con escasas llegadas, el Timão resistió en los últimos minutos cuando se quedó con diez jugadores por la expulsión de Allan (80').

- Corinthians denuncia insultos racistas -

Tras el partido, el Corinthians condenó insultos racistas contra su arquero, Hugo Souza, y pidió una investigación para identificar y sancionar a los responsables.

Souza activó el protocolo contra el racismo en el compromiso por insultos de la hinchada del elenco argentino.

El Corinthians "repudia vehementemente y lamenta un nuevo episodio de racismo en el fútbol", dijo en un comunicado.

"Aficionados del equipo local cometieron actos racistas en las tribunas, volcados en Hugo Souza", agregó el texto.

En declaraciones postpartido, Souza llamó a tomar medidas para "que no ocurran más este tipo de cosas", en particular en Argentina, donde clubes de Brasil han denunciado numerosos incidentes similares en encuentros de torneos continentales de clubes.

"Infelizmente, siempre que la gente viene a jugar (a Argentina) es así. Es habitual", cuestionó.

- El Canalla protagonista -

Corinthians, que para esta serie ya no contaba con el neerlandés Memphis Depay, al que no se le renovó contrato, dispuso un cerrojo defensivo, y Central asumió el control desde los primeros minutos, con el colombiano Jaminton Campaz como punta de lanza en busca de quebrar el cero.

El Bicho Campaz generó la primera situación para el local con un zurdazo de larga distancia que Souza sacó con esfuerzo, en medio de una presión alta que no le dejaba resquicios a la visita.

Pero el Timão consiguió salir del asedio sobre la media hora y avisó con un zurdazo apenas alto de Kaio Cesar y luego casi abre la cuenta en un tiro libre cruzado que derivó en un cabezazo de Matheus Bidu que dio dos veces en el travesaño y salió.

No abundaron las llegadas en un duelo típicamente copero, de desarrollo áspero, trabado y cortado, con 27 infracciones, seis amonestados y un expulsado, el volante Allan.

- Y no entró la pelota -

En el segundo tiempo, después de que Souza reclamó que se activara el protocolo de racismo, Central volvió a inquietar con un cabezazo apenas alto de Campaz y con un zurdazo potente de Ángel Di María que encontró atento al portero brasileño en el primer palo.

"Desde que empezó el partido nos costó. Creamos ocasiones, pero esto es la Copa, tenés enfrente a un rival con mucha calidad. Fuimos superiores, pero el fútbol es así y la serie se definirá allá", consideró Di María tras el pitazo final.

"El de hoy era un partido intenso, al final los metimos en un arco, pero (la pelota) no quiso entrar", agregó el Fideo.

La revancha se jugará el jueves venidero en Sao Paulo y el ganador se cruzará en los cuartos de final con el vencedor de la serie entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica de Chile, que empataron 1-1 en la ida.