Coventry es optimista respecto a Los Ángeles 2028 pese a los "retos" del Mundial

La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, se mostró confiada en el éxito de la organización de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles, a pesar de los "retos", que, en su opinión, afronta el Mundial.

El torneo estrella del fútbol, coorganizado por Canadá, México y Estados Unidos, comienza el jueves. Pero la preparación para la competición, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, se ha visto empañada por la prohibición de acceso a territorio estadounidense impuesta a aficionados, a un árbitro de élite y a directivos de selecciones.

Una cifra récord de 48 selecciones y millones de aficionados están llegando a los tres países anfitriones para disputar el Mundial más amplio y logísticamente complejo jamás organizado.

Pero la negativa de las autoridades de inmigración de Estados Unidos a permitir la entrada en el país al árbitro somalí Omar Artan, uno de los colegiados de África con mayor prestigio internacional, subrayó el temor de que la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump pudiera dejar profundas cicatrices durante y después del torneo.

"Obviamente estamos muy al tanto y seguimos de cerca el Mundial a medida que se acerca cada vez más la hora del inicio", dijo Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI). "Estoy segura de que dentro de dos años podremos superar varios de los desafíos a los que se enfrenta actualmente el Mundial".

"El grupo de trabajo y todo el personal sobre el terreno están aprendiendo ahora, y en este momento solo podemos seguir trabajando muy de cerca con el COJO (comité organizador local) y el USOPC (Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos) para transmitir de forma continua los comentarios que estamos recibiendo de las partes interesadas", indicó la antigua nadadora de Zimbabue.

"Es nuestro trabajo supervisar eso, abogar por ello y por que los deportistas y su entorno puedan asegurarse de que estén allí en los Juegos de LA28", prosiguió Coventry.

"Y sí creo que veremos unos Juegos de Los Ángeles 2028 exitosos", zanjó la sucesora de Thomas Bach.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles están programados del 14 al 30 de julio de 2028, unas fechas que hallan aún dentro del segundo mandato del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Al contrario que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se ha dejado ver en varias ocasiones junto a Trump, elogiando incluso su política interior, Kirsty Coventry aún no se ha reunido con el dirigente republicano.