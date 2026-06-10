Alerta por casos de gusano barrenador

El gusano barrenador del ganado continúa en fase de erradicación en Panamá, con casos positivos reportados en todas las provincias del país, excepto en la Comarca Guna Yala, según datos de la Comisión Panamá–Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG).

Ante este panorama, ganaderos destacaron la importancia de crear más plantas de moscas estériles para combatir la plaga. Advirtieron que su erradicación podría tomar entre 8 y 10 años; y que la enfermedad genera pérdidas millonarias al sector agropecuario cada año.

Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcinocultores de Panamá (APUP), dijo que “a raíz de la pandemia se descuidaron actividades del sector agropecuario y hoy estamos viviendo las consecuencias, ya que esto representa miles de millones en pérdidas desde Panamá hasta Estados Unidos. El país está invadido de gusano barrenador”.

Guevara agregó que “eso impacta en la ganadería porque hay una mortalidad significativa. Además, implica la vigilancia constante de los animales y de cualquier herida, y su erradicación podría tomar hasta 8 y 10 años”.

Ovidio Saavedra, expresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), Capítulo de Panamá, dijo que “desde la pandemia ya veníamos sufriendo algunos problemas”.

El ganadero dijo que “empezó en Panamá Este, en el distrito de Chepo; luego apareció un caso en Ocú, posteriormente se extendió a Costa Rica y hace dos días aparecieron dos casos en Estados Unidos”.

Saavedra detalló que “el gusano barrenador no solo impacta negativamente en la ganadería, también ha habido muchos casos en humanos”. Añadió que “en la ganadería se pierden millones de dólares, ya que los animales infectados se enferman, dejan de comer, pierden peso y, si no se les trata a tiempo, pueden hasta morir”.

Asimismo, manifestó que “la única planta de reproducción de moscas estériles para contrarrestar la plaga está en Pacora y actualmente produce entre 90 y 100 millones de moscas por semana. Pero ya no son suficientes para erradicar ni siquiera controlar la plaga, por lo que se requieren más”.