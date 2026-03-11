Cristal remonta, sobrevive al drama y clasifica en penales a fase de grupos de Libertadores

Entre nervios y adrenalina, Sporting Cristal revirtió un 2-0 adverso en Lima, llevó la serie a un electrizante 2-2 ante Carabobo y selló su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con un emocionante triunfo 3-2 en la tanda de penales.

Y qué noche salvada: el cervecero peruano tuvo que jugar nada menos que en la casa de su archirrival Alianza Lima, tras no poder usar el Estadio Nacional, ocupado por conciertos que destrozaron el césped.

Cristal saltó al campo con la ventaja del 1-0 conseguido la semana pasada en Valencia. Pero esa carta se esfumó en apenas 29 minutos, cuando Carabobo tomó la delantera 2-0 con un doblete de Édson Castillo, poniendo la serie a su favor.

El Carabobo se replegó muy temprano para proteger la ventaja y esperó al contragolpe, consciente del riesgo. Pero apenas cinco minutos después del inicio del segundo tiempo, Maxloren Castro apareció en las barbas de Lucas Bruera y anotó el gol que igualó la serie 2-2, devolviendo la vida a los hombres del brasileño Paulo Autuori.

- Cristiano decide -

En la tanda de penales, Sporting Cristal fue más efectivo tras un desenlace cargado de tensión. Entre ambos equipos fallaron cinco ejecuciones, hasta que Cristiano asumió la responsabilidad del último disparo y lo convirtió.

Más tarde, en Ibagué (00H30 GMT del jueves), el colombiano Deportes Tolima recibirá al chileno O'Higgins, que llega con ventaja tras imponerse 1-0 en la ida disputada en Rancagua.

Los cuatro ganadores de la tercera ronda avanzarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el 7 de abril, mientras que los equipos derrotados serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos de ambos torneos se realizará el 19 de este mes, informó la Conmebol.

- Juventud se juega su historia -

Juventud se prepara para escribir otra página histórica en la Libertadores, cuando visite al colombiano Independiente Medellín este jueves (00H30 GMT del viernes), tras el empate 1-1 en Montevideo en la ida.

El modesto club uruguayo, debutante absoluto en la competición, ha superado dos rondas previas sin poder jugar en su estadio, el Parque Artigas, que no cumple con los estándares de la Conmebol.

Cada serie la definió en campo ajeno, un desafío extra que no ha detenido su marcha: contra Universidad Católica de Ecuador jugó en el Centenario, frente a Guaraní en el Parque Viera, y ante el DIM en el Gran Parque Central, hogar de Nacional.

Pese a la itinerancia, Juventud mostró carácter y capacidad de adaptación, imponiéndose en momentos decisivos como visitante.

El entrenador del Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, prevé un duelo parejo y destacó la fortaleza del rival: "Hay que darle mérito al rival, que cuando se vio por debajo en el marcador cambió su juego. Pudimos ganar nosotros o ellos (...) La serie sigue abierta".

- Barcelona despide a Botafogo -

El Barcelona rompió moldes en Rio de Janeiro y eliminó el martes al Botafogo en su visita al estadio Nilton Santos, imponiéndose 1-0 y asegurando así su pase a la fase de grupos.

En la ida, hace una semana en Guayaquil, habían igualado 1-1.

El gol que decidió la llave en Rio llegó en los primeros minutos: Milton Céliz recogió un pase retrasado de Tomás Martínez tras una combinación veloz con Joao Rojas y Héctor Villalba, y definió con zurda ajustada al palo.

Con ese tempranero 1-0, el Ídolo del Astillero ajustó líneas, se replegó y dejó que el rival monopolizara la pelota.

Botafogo tuvo la posesión, pero chocó una y otra vez con la defensa y la actuación estelar del portero venezolano José Contreras, quien desvió disparos peligrosos de Matheus Martins, un tiro libre de Alex Telles y un cabezazo de Arthur Cabral.

El Fogão, campeón de la Libertadores en 2024, atraviesa turbulencias financieras y judiciales ligadas a su propietario, el estadounidense John Textor, y la eliminación intensificó la presión sobre jugadores y cuerpo técnico.