Cristiano Ronaldo o Modric, el Mundial despide a una leyenda

El Mundial se prepara para sacar los pañuelos. Sin importar el resultado de la vibrante pugna entre Portugal y Croacia, el jueves en Toronto, la mayor cita del fútbol dirá adiós a una leyenda: Cristiano Ronaldo o Luka Modric.

El mata mata entre el feroz delantero y el cerebral mediocampista, que ganaron cuatro Ligas de Campeones de Europa en seis temporadas juntos en el Real Madrid, vale el pase a octavos de final de Norteamérica 2026.

Pero será a la vez la prueba viva de la ampliación de la longevidad en el deporte, con dos jugadores de campo de más de 40 años enfrentándose por primera vez en una Copa del Mundo.

Indiscutidos durante décadas en sus equipos nacionales, ambos ídolos han abierto interrogantes en Norteamérica, donde muchos se preguntan si ahora son una carga en el anhelo de sus selecciones de llegar lejos en el torneo.

Antes de esta edición, solo el camerunés Roger Milla había jugado un Mundial como jugador de campo después de cumplir los 40, en Estados Unidos 1994. Sobrepasar esa edad solía estar reservado para los porteros.

Cristiano Ronaldo y Modric llevan mucho tiempo desafiando al paso del tiempo, pero han dejado ver sus años en el que casi con total seguridad será su último gran acto en el escenario mundial.

- ¿Ha vuelto? -

A los 41 años, CR7 lanzó un desafiante grito de "He vuelto" tras marcar dos goles contra Uzbekistán (5-0) y convertirse en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo.

Sin embargo, Portugal no pudo vencer a la República Democrática del Congo (1-1) ni a Colombia (0-0) y cayó en una parte más complicada del cuadro como consecuencia de un fútbol vacilante.

"Ya son 23 años como profesional y siempre que las cosas no van bien es 'Cristiano, está acabado, está viejo'", dijo el capitán portugués al inicio del torneo.

El delantero disputó todos los minutos de la fase de grupos y su seleccionador, el español Roberto Martínez, no muestra intención alguna de tomar la valiente decisión de enviar al quíntuple ganador del Balón de Oro al banquillo.

"No hay ningún problema físico ni mental para que Cristiano, en el fútbol actual, juegue los 90 minutos", afirmó Martínez después de que la estrella solo lograra dos toques dentro del área ante Colombia.

Tras un inicio lento en el Mundial de Catar 2022, el actual atacante del Al-Nassr saudí acabó siendo suplente por decisión de Fernando Santos, que apostó por Gonçalo Ramos.

El delantero del AC Milan marcó inmediatamente un triplete en la paliza a Suiza (6-1), pero la derrota 1-0 ante Marruecos en cuartos de final hizo que el tiempo de CR7 fuera del once inicial fuese breve y Santos acabó destituido como seleccionador.

- Proteger el ego de CR7 -

La impresión de que Martínez está desaprovechando una generación repleta de talento solo para proteger el ego de Ronaldo crece con cada actuación plana.

La profundidad del talento de Portugal en el centro del campo hizo que João Neves, del Paris Saint-Germain, y Bernardo Silva, ahora del Real Madrid, empezaran en el banco contra Colombia.

Sin embargo, incluso con uno de los mediocampos más potentes del Mundial a su espalda, los tantos de CR7 frente a Uzbekistán son sus únicos goles que no han sido de penalti en sus últimos 14 partidos en grandes torneos.

Modric, de 40 años, igualmente dejó entrever su edad en el debut de Croacia en el torneo, que terminó con una derrota por 4-2 ante Inglaterra en Dallas.

Pillado a contrapié, el 10 cometió penalti al derribar a Noni Madueke en el primer gol inglés y fue sacrificado por Zlatko Dalic antes de la hora de juego.

Croacia se recuperó para celebrar la internacionalidad 200 de Lukita al imponerse 1-0 a Panamá. El capitán se convirtió en el cuarto jugador en alcanzar los 200 partidos con su selección, un grupo en el que lo esperaba Ronaldo.

El creativo del AC Milan dio luego la asistencia para el gol de Nikola Vlasic en el triunfo por 2-1 frente a Ghana.

Finalista en Rusia 2018, Croacia también alcanzó las semifinales hace cuatro años. Modric fue la fuerza motora detrás de esas increíbles campañas de un país de menos de cuatro millones de habitantes.

Un presumible cruce en octavos con España, que enfrenta a Austria el jueves en Los Ángeles, y un último intento de gloria esperan al ganador en Toronto.

Pero para uno de los más grandes de todos los tiempos, el telón del Mundial caerá en Canadá.