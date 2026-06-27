Croacia golpea a Ghana en el final y avanza en el Mundial como segunda del Grupo L

Croacia se clasificó para los 16avos de final del Mundial 2026 al ganar este sábado por 2-1 a Ghana, que ya tenía el billete a la próxima fase asegurado como uno de los mejores terceros, en partido de la tercera y última jornada del Grupo L disputado en Filadelfia.

Los croatas, terceros en Catar 2022, no se dejaron intimidar ante una posible eliminación precoz en la fase de grupos y dominaron el partido ante una Ghana que, con la clasificación previamente en el bolsillo, pareció no querer forzar las marchas.

Contra un rival bien situado atrás y que no había encajado ningún gol en los dos primeros partidos, a Croacia no le quedó otra opción que intentarlo de lejos.

En el 16’, tras un robo de balón en su propio campo y una rápida contra, Nikola Vlasic mandó el primer aviso de los balcánicos, con un disparo raso desde fuera del área que dio en el palo y salió fuera.

Fue el primer aviso de Croacia que, tras la pausa por hidratación, logró adelantarse con otro disparo lejano, esta vez de Petar Sucic, que pasó entre las piernas del defensa Derrick Luckassen y acabó al fondo de la red.

Ghana tuvo más la posesión en la primera mitad, pero prácticamente no inquietó el arco croata. La única ocasión fue un disparo cruzado de Antoine Semenyo desde la derecha que salió rozando el palo.

El guión del partido no cambió en la segunda mitad, aunque los africanos encontraron petróleo en un balón parado.

En el minuto 73, una falta servida desde la derecha la remató Luckassen al fondo de la red, marcando su primer gol como internacional.

El empate, combinado con la victoria de Inglaterra en el otro partido contra Panamá, dejaba a Croacia en tercera posición, algo que despertó a los balcánicos, que fueron por el segundo tanto.

En el minuto 82, Mario Pasalic, que había entrado minutos antes, mandó un trallazo desde fuera del área que obligó a Benjamin Asare a lucirse con una espectacular parada.

En el córner posterior, Luka Modric la puso en la cabeza de Vlasic, que remató al fondo de la red y le dio la victoria a los croatas.

Con el resultado, Croacia finalizó segunda en la llave con 6 puntos, uno menos que Inglaterra, y dos más que Ghana, tercera, mientras que Panamá terminó colista sin puntuar.

Alineaciones:

Croacia: Dominik Livakovic - Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic - Nikola Vlasic (Josko Gvardiol 88), Luka Modric (cap) - Petar Sucic, Mateo Kovacic (Mario Pasalic 78), Martin Baturina (Marco Pasalic 88) - Ante Budimir (Igor Matanovic 66). DT: Zlatko Dalic.

Ghana: Benjamin Asare - Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey (Kojo Peprah Oppong 46), Derrick Luckassen, Gideon Mensah - Kamal-Deen Sulemana (Ernest Nuamah 71) - Elisha Owusu (Issahaku Abdul Fatawu 46), Thomas, Kwasi Sibo (Caleb Marfo Yirenkyi 85), Antoine Semenyo - Jordan Ayew (cap) (Brandon Thomas-Asante 71). DT: Carlos Queiroz.