Cucurella, esta vez su canción sí rima con estrella

Con toda la banda izquierda para explotar, la melena rizada de Marc Cucurella ha sido una presencia constante en los dos primeros partidos de España. Revelación en la Eurocopa 2024 y recién fichado por el Real Madrid, el carismático futbolista es uno de los referentes de la Roja.

Hace dos años, en el triunfo continental en Alemania, Cucurella pasó de entrar de puntillas en la lista a convertirse en la canción de verano.

"¡Cucurella, Cucurella, comes paella, bebes Estrella (marca de cerveza) y tu pelo es 'jodidamente' largo!", le cantaban los aficionados del Chelsea, enamorados de la entrega del español.

El himno fue incorporado en los festejos de la Roja por la cuarta Eurocopa de su historia y cantado en el escenario por el propio protagonista.

Dos años después Cucurella ha cambiado de dimensión: el 15 de junio, con siete horas de diferencia, se confirmó su fichaje por el Real Madrid y debutó en un Mundial siendo uno de los más destacados en el decepcionante empate sin goles de España ante Cabo Verde.

- Largo recorrido -

Seis días después, en el golpe sobre la mesa ante Arabia Saudita (4-0), firmó de nuevo una notable actuación e incluso llegó a celebrar tímidamente el cuarto gol, atribuido finalmente a Hassan Altambakti, que tocó el balón tras la volea del español.

En los dos partidos el seleccionador español Luis de la Fuente ha optado por un interior en la banda izquierda, Gavi ante Cabo Verde y Álex Baena frente a Arabia Saudita, con el objetivo de ofrecer a Cucurella todo el carril.

El zurdo ofrece a sus equipos una combinación de rigor defensivo, velocidad, potencia y capacidad para ofrecer recursos en ataque.

Sin ser el más técnico ni el más vistoso, Cucu es un 'falso lento' al que es muy difícil dejar atrás, inteligente para combinar con sus atacantes, que siempre encuentran un comodín en el que apoyarse.

Formado en la cantera del Barcelona, con el que llegó a disputar un partido de Copa, Cucurella jugó en el Eibar (2018-19) y en el Getafe (2019-2022) antes de dar el salto al fútbol inglés.

"Mi carrera no ha sido fácil y tener el premio de ir al Madrid es algo muy bonito, un gran broche a mi carrera. Ojalá poder levantar títulos", recordó en rueda de prensa tres días después de fichar por el Real Madrid.

El lateral jugaba desde 2022 en el Chelsea, que lo fichó del Brighton por 68 millones de euros (77,4 millones de dólares).

El gigante blanco paga ahora unos 55 millones de euros (63 millones de dólares) al Chelsea y el jugador firma por seis temporadas.

- El tatuaje del seleccionador -

Cucurella se sentó ante los periodistas con el revuelo del controvertido timing del anuncio del Real Madrid en el aire. Con su naturalidad habitual comentó la intrahistoria de su su fichaje.

"Fue muy rápido, me llamaron por la mañana y me dijeron que los clubes lo tenían hablado. Yo no tuve ninguna duda", dijo, desvelando una llamada con el nuevo técnico blanco Jose Mourinho.

"Me dio confianza y me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo", añadió.

Y mientras, la tranquilidad de la concentración de la selección española en Chattanooga, donde puso a sus compañeros en un compromiso al prometer que se tatuaría, "aunque sea en pequeñito", al seleccionador Luis de la Fuente si levantan el 19 de julio en Nueva Jersey la segunda Copa del Mundo de la Roja.

Convertida en la pregunta recurrente en el campo de entrenamiento de la Baylor School, por ahora solo se ha subido a su particular barco Borja Iglesias, otro futbolista que no deja indiferente a nadie.