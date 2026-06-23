Panamá quiere hacer soñar a todo un país

AFP | La selección de Panamá tendrá hoy (6:00 p.m., hora en Panamá) ante el conjunto de Croacia lo que sería su última oportunidad de seguir con vida en el Mundial de fútbol 2026, en un duelo donde la estrella croata Luka Modric cumplirá 200 partidos como internacional y el perdedor podría hacer las maletas de manera prematura.

A los canaleros, que perdieron dramáticamente sobre la hora ante Ghana en la primera fecha del Grupo L (0-1), en tiempo adicional, solo les vale la victoria, en el estadio de Toronto, Canadá, si quieren seguir soñando con pasar a la siguiente fase.

Por el contrario, una derrota los podría enviar a casa si coincide con un triunfo de Inglaterra sobre Ghana, que juegan horas antes en Boston. En el Grupo L, Inglaterra y Ghana tienen 3 puntos, por cero de Panamá y Croacia.

En la última jornada, panameños e ingleses se verán las caras el sábado en Nueva Jersey, mientras que croatas y ghaneses harán lo propio en Filadelfia. Los duelos serán simultáneos desde las 4:00 p.m.