Curry, astro de los Warriors, será baja al menos 10 días por molestia en la rodilla

El base estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, que se ha perdido los últimos 15 partidos en la NBA por una contusión en la rodilla derecha, será baja al menos otros diez días, anunció el equipo este miércoles.

Los médicos reevaluaron la contusión ósea y el síndrome de dolor patelofemoral de Curry y afirmaron que está progresando satisfactoriamente en su recuperación y que será examinado nuevamente en diez días.

El dos veces Jugador Más Valioso de la NBA y cuatro veces campeón de la liga, que cumple 38 años el sábado, ha estado entrenando solo en la cancha en los últimos días y planea intensificar las sesiones.

Curry, quien jugó por última vez el 30 de enero contra Detroit, promedia 27,2 puntos por partido, la mejor marca de los Warriors.

Se perderá al menos cinco partidos más de los Warriors, quienes con un récord de 32-33 ocupan el noveno lugar en la Conferencia Oeste.

Curry no estará contra Minnesota, Nueva York, Washington, Boston y Detroit. Volvería a jugar el 21 de marzo en Atlanta.