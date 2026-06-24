Dani Olmo, la chispa que encendió a España en el Mundial

En el minuto 81 del España-Cabo Verde (0-0) se prendió la chispa que encendió a la Roja en el Mundial: era demasiado tarde, pero Dani Olmo saltó al césped y aportó la frescura y finura que necesitaba la campeona de Europa, efecto que confirmó en el 4-0 sobre Arabia Saudita.

En su debut en la competición España se había mostrado empalagosa, sin ideas, incapaz de hacer daño a un equipo bien organizado.

Dani Olmo (51 partidos como internacional) entró como parte de la segunda unidad, después de que lo hicieran diez minutos antes Lamine Yamal y Mikel Merino.

- "Maestro del juego entre líneas" -

Desde el primer momento se vio que el 10 de la Roja estaba encendido, a diferencia de los titulares Gavi y Fabián Ruiz, muy fallón aquel 15 de junio en Atlanta.

Olmo entró en el once por este último para ejercer como infiltrado en la defensa saudita, tirando de recursos para jugar de espaldas o de cara según la situación.

"Es un maestro del juego entre líneas", dijo el seleccionador Luis de la Fuente sobre el rubio mediapunta cuya entrada en el once permitió a su compañero en el Barcelona Pedri descender al inicio de la jugada, como socio de Rodri.

"Creíamos que Pedri nos podría dar el dominio del juego. Y que Dani Olmo podría estar más cerca del área. Ha estado muy cómodo", añadió el técnico.

El protagonista se mostró encantado: "A mí cuando me pones en esa posición, detrás del nueve, aunque no haya mucho espacio, me siento cómodo".

"Intento generar superioridad para los compañeros, dar continuidad, dar ritmo también entre líneas... Siempre aportando mi granito de arena para ganar", añadió el jugador de 28 años, que ya disputó el Mundial de Catar 2022.

- Fresco de ideas y piernas -

Fresco de ideas y piernas, Dani Olmo aceleró la ofensiva de España, que ante Arabia Saudita finiquitó el partido en 23 minutos (3-0).

Los laureles se los llevaron Lamine, con su primer gol en un Mundial, y Oyarzabal, con doblete en tres minutos y asistencia, pero Olmo dejó una hoja de servicios impecable.

Jugó 61 minutos en los que logró un 90% de acierto en el pase (37/41), con el 70% en campo rival. Once de esos pases fueron progresivos, recuperó dos balones y dio una asistencia a Oyarzabal.

Síntoma de su plenitud física, completó casi 90 metros de progresión con la pelota según la plataforma Stats Perform.

Formado en el Barcelona, al que regresó en 2024 después de pulirse en el Dinamo Zagreb (2015-20) y brillar en el Leipzig (2020-24), Olmo mostró su complicidad con los también azulgranas Pedri y Lamine.

- Complicidad con Lamine y Pedri -

"Sé cuándo necesita que le deje más espacio, cuándo quiere asociarse un pelín más. Es un jugador con el que es muy fácil entenderse. Lo cuidamos, pero se cuida solo. Es trabajador como el que más", dijo sobre el fenómeno de 18 años.

Entre lesiones de ambos jugadores y decisiones tácticas, con Pedri solo había coincidido 50 minutos en el campo desde que De la Fuente se hizo cargo de la Roja a principios de 2023, nunca como titulares.

Ante Arabia por fin rememoraron la dupla de creativos que formaron en los Juegos de Tokio, en 2021, cuando España logró la plata, también con De la Fuente en el banquillo.

Con un Olmo enchufado, España se desplaza este miércoles a Guadalajara donde el viernes disputará frente a Uruguay su último partido de fase de grupos.