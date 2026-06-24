Economía

La producción de cacao creció 36.4% y alcanzó los 19,172 quintales al año

Bocas del Toro y Colón concentran la producción nacional de cacao, donde 2,424 productores trabajan el rubro en más hectáreas cosechadas que el año pasado. El MIDA estima que el cultivo aporta 27.3 millones de balboas a la economía

La producción de cacao creció 36.4% y alcanzó los 19,172 quintales al año
PIXABAY | Un cacao en el árbol. Este debe ser cosechado.
La producción de cacao creció 36.4% y alcanzó los 19,172 quintales al año
PIXABAY | Granos de cacao.
Yessika Calles
24 de junio de 2026

La producción de cacao en Panamá cerró con 19,172 quintales al año, 5,122 quintales más que los 14,050 quintales del período anterior, lo que representa un aumento de 36.4% según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

En los últimos cinco años el rubro acumuló un crecimiento de 57% con una tasa promedio anual de 9.4%.

Bocas del Toro y Colón concentran el total de la producción nacional, con 75.8% y 24% respectivamente.

Según el MIDA, el cultivo lo trabajan 2,424 productores. La superficie sembrada aumentó en 14 hectáreas y la cosechada en 222 hectáreas en comparación con el año pasado.

La Dirección de Agricultura estima el impacto económico del cultivo en 27.3 millones de balboas, de acuerdo con los requerimientos en bienes y servicios agropecuarios contenidos en el costo de producción. Este año, a través del programa de cacao que lidera el MIDA, se concretó el proyecto “fomento de la productividad y competitividad de la cadena de valores del cacao en Panamá”, con el cual se espera lograr un incremento de la producción nacional de este rubro.

Buscan suscribirse al Convenio Internacional del Cacao 2026

ml | El Consejo de Gabinete autorizó presentar un Proyecto de Ley 21-26, que aprueba el Convenio Internacional del Cacao 2026, hecho en Ginebra el 13 de febrero 2026 y que da continuidad a la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés), creada por el Convenio Internacional del Cacao de 1973.

La iniciativa legislativa responde a la necesidad de posicionar a Panamá en el mercado internacional del cacao, particularmente mediante el reconocimiento como productor de cacao fino y de aroma.

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