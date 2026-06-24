Endurecen control a motorizados de carga

Las autoridades han reforzado los operativos de verificación para garantizar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la identificación de motocicletas utilizadas en el transporte comercial de carga, indicó el teniente James Vigil, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional.

La inobservancia de estas disposiciones conlleva la sanción de “vehículo de transporte público y comercial de carga sin la identificación establecida”, que contempla la pérdida de dos puntos en la licencia de conducir y una multa de 20 dólares.

Vigil recordó que, según el Decreto Ejecutivo No. 19 del 7 de octubre de 2022, todas las motocicletas utilizadas para el servicio de transporte de carga, ya sea de documentos, enseres, alimentos o bienes de consumo, deben portar la identificación de su placa única de circulación en la parte trasera de la caja, bolsa o contenedor utilizado para el transporte.

Esta identificación debe estar elaborada con letras y dígitos tipo Arial, en color rojo sobre fondo blanco, en material reflectivo y con un tamaño de siete centímetros.

Asimismo, el decreto establece que, en los casos en que no se utilice caja, bolsa o contenedor, o cuando sus características no permitan fijar la identificación, el conductor deberá portar un chaleco con la placa visible en la parte posterior, cumpliendo los mismos parámetros establecidos.

Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan fortalecer el control y la regulación del servicio de transporte comercial en motocicletas.

Por su parte, algunos conductores de motocicletas de carga manifestaron no oponerse a la medida; sin embargo, solicitaron a las autoridades un período de adaptación para poder realizar las adecuaciones necesarias. Óscar Rodríguez, repartir de comida, señaló que “para exigir este tipo de medidas, primero debería existir un registro único que identifique qué motocicletas están destinadas al uso comercial”.