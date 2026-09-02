Davis-Woodhall es duda para Ultimate Championships por accidente de tráfico

La campeona olímpica y mundial de salto de longitud, Tara Davis-Woodhall, es duda para el nuevo Ultimate Championships de atletismo, del 11 al 13 septiembre en Budapest), por los daños sufridos en un accidente de tráfico, anunció el miércoles a los periodistas.

"Tengo una grave conmoción cerebral. No sé muy bien cómo estoy en este momento, voy día a día. No he entrenado nada por culpa de esto", indicó la saltadora estadounidense de 27 años, que no precisó la fecha del accidente.

También especialista en 100 metros vallas, Davis-Woodhall no sabe por lo tanto si podrá estar en la edición inaugural del Ultimate Championships, el evento creado por World Athletics para reunir a la élite de cada prueba en los años sin Juegos Olímpicos ni Mundial al aire libre en el calendario.

"Estoy trabajando con mi equipo y con los médicos para volver bien, pero no estoy segura de poder estar lista para el Ultimate Championships de la próxima semana (...) Esto llegó para mí en el peor momento, cuando estaba en el pico de mi forma. Estoy más rápida de lo que estuve nunca, más fuerte que nunca, así que esto es muy difícil para mí", añadió.

Su vehículo, según explicó, se vio implicado en una colisión frontal con otro coche. Ambos circulaban a unos 30 km/h.