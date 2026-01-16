De albañil a goleador desatado, el brasileño Igor Thiago aspira al Mundial

De albañil en su infancia a goleador desatado en la Premier League. El delantero del Brentford Igor Thiago ya es el brasileño con más dianas en una temporada de la competición, presentando su candidatura ante el seleccionador Carlo Ancelotti para llevar su improbable historia de éxito al Mundial.

Impulsado por un ardiente deseo de honrar la memoria de su padre e inspirado por las hazañas goleadoras de Cristiano Ronaldo, Thiago se ha convertido en uno de los delanteros más temidos del campeonato inglés.

Ya batió el récord de más goles de un brasileño en una sola temporada de la Premier League cuando marcó dos veces en la victoria 3-0 del Brentford sobre el Sunderland el 7 de enero.

- Por delante de Firmino, Richarlison, Martinelli... -

El jugador de 24 años suma 16 goles esta temporada, superando las cifras previas de 15 alcanzadas por sus compatriotas Roberto Firmino, Gabriel Martinelli y Matheus Cunha.

Los prestigiosos Gabriel Jesus, Richarlison, Philippe Coutinho, Juninho y Robinho figuran entre los delanteros brasileños que han jugado en la Premier League.

El modesto pero imponente físicamente Thiago ha terminado por eclipsarlo a todos.

Hace apenas tres años, era un desconocido que jugaba en el Ludogorets Razgrad de Bulgaria, alimentando sueños lejanos de seguir los pasos de su ídolo de la infancia, Ronaldo.

- Rendido a Cristiano Ronaldo -

"Vi a Cristiano Ronaldo jugar en el Manchester United y eso fue lo más grande. Dije: 'Quiero ser como él'", dijo Thiago.

Los goles del delantero ayudaron al Ludogorets a ganar el título búlgaro y le valieron un salto al Brujas en 2023.

Su rendimiento en Bélgica llamó la atención de una red de ojeadores del Brentford, club conocido por acertar con sus futbolistas.

Las Abejas ficharon a Thiago por un récord del club de 30 millones de libras (40 millones de dólares) en 2024. Sin embargo se perdió la mayor parte de su temporada de debut debido a una grave lesión de rodilla.

Pero el delantero ha recuperado el tiempo perdido, y las salidas de Bryan Mbeumo y Yoane Wissa antes de esta temporada le abrieron un hueco en el equipo de Keith Andrews.

- Sueños de Champions -

Su progresión ha sido tan positiva que incluso Andrews se ha visto sorprendido.

"Creo que cualquiera que pensara que iba a ser así de bueno probablemente no está siendo honesto", dijo. "Ha estado sensacional. No lo cambiaría por nadie. Es muy valioso para nosotros".

El camino del delantero no ha sido sencillo: sufrió la muerte de su padre cuando tenía solo 13 años, por lo que trabajó como albañil y en un puesto de frutas para apoyar a su madre María, recolectora de basura en su ciudad natal de Gama, cerca de Brasilia.

"Mi vida temprana definitivamente afectó la manera en que juego", dijo. "Me ayudó como hombre. Me ayudó a apreciar las cosas pequeñas y grandes. Hoy miro mi vida y veo que soy un privilegiado con todo lo que tengo".

Gracias a la racha goleadora de Thiago, el Brentford es quinto puesto en la Premier League, desatando inesperados sueños de clasificación a la Liga de Campeones.

El modesto club está dos puntos por delante de su lujoso del oeste de Londres, el Chelsea vigente campeón mundial, que recibe al Brentford el sábado.

- Rumores de traspaso al Arsenal -

"Siempre he soñado con jugar en la Premier League. Muchos dudaron de que pudiera hacerlo, y yo quería demostrar que estaban equivocados", añadió Thiago.

Mientras se publica en la prensa un posible traspaso al líder de la Premier League, el Arsenal, Thiago se ha metido de lleno en la pelea por un puesto en la selección de Brasil para el Mundial.

El delantero, que también tiene pasaporte búlgaro, nunca ha jugado con Brasil, pero la oportunidad de representar a la Seleção sería la culminación de su increíble y fulminante trayectoria.

"Es mi mayor objetivo... Cuando llegue allí, y llegaré, significará que lo he conseguido", avisó con convicción.