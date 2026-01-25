De Miñaur se cita con Alcaraz en cuartos del Abierto de Australia

El tenista australiano Alex De Miñaur (N.6 del mundo) barrió este domingo al kazajo Alexander Bublik (10º) y se citó con el patrón del circuito Carlos Alcaraz en cuartos de final del Abierto de Australia.

Último jugador local en liza en Melbourne, el diestro de 26 años se impuso 6-4, 6-1, 6-1 para acceder a su segundo cuarto de final consecutivo en el Abierto de Australia.

De Miñaur había perdido ante Bublik en sus dos últimos duelos. El tenista de Sídney no había eliminado nunca a un miembro del top 10 en el Abierto de Australia.

Eliminado en cuartos por el futuro campeón Jannik Sinner en 2025, De Miñaur buscará el martes contra Alcaraz su primera clasificación para semifinales de un "Grande".

El partido entre De Miñaur y Bublik fue el último de la jornada del domingo en el cuadro masculino en Melbourne.