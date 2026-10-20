"¡Déjenos en paz!": Golfistas de Washington temen perder su campo por remodelación de Trump

Durante años, Max Salas disfrutó salir al tee en el campo East Potomac Golf Links, un recinto público en el corazón de Washington DC donde los ciudadanos comunes pueden jugar una ronda sin tener que gastar una fortuna.

Estos días, sin embargo, la preocupación invade a este jubilado de 74 años, y a otros golfistas habituales que temen perder el acceso al campo por los controvertidos planes de remodelación del presidente Donald Trump, que quiere convertirlo en una instalación de élite.

"¡Déjenos en paz! ¡Déjenos en paz!", dijo Salas a la AFP cuando se le preguntó qué mensaje le enviaría al mandatario estadounidense.

"¿Para qué demonios necesitamos un campo de nivel de campeonato en un campo público?", preguntó. "Estamos aquí, llevamos aquí años, y es ridículo".

Salas es uno de los golfistas preocupados de que la reforma propuesta por Trump para East Potomac pueda transformar un servicio público asequible en un destino caro, fuera del alcance de sus jugadores habituales.

Actualmente, jugar 18 hoyos en East Potomac cuesta, como máximo, 48 dólares. Eso dista mucho de los precios que suelen encontrarse en campos de golf privados —como los que posee Trump—, donde el derecho de entrada puede llegar fácilmente a cientos de dólares.

Trump, un apasionado golfista, ha afirmado que East Potomac no cumple actualmente su función.

"El campo actual es viejo, está roto, deteriorado y ya no tiene ninguna utilidad ni efecto", dijo el republicano el domingo. "Está en muy malas condiciones, con árboles que se están cayendo, peligrosos y plagados de enfermedades y, lo que es más importante, con una barrera que se está derrumbando y es peligroso".

La remodelación supondrá, además, el cierre del campo a partir de mediados de noviembre.

Para Salas también plantea interrogantes sobre las prioridades de Trump en un momento de graves turbulencias en la política internacional.

"Estamos en medio de una guerra, ¿y él está aquí intentando hacer ajustes en un campo de golf?", clamó. "¿Dónde tiene la cabeza este tipo? ¿El sentido común?".

- "No puedo permitírmelo" -

La perspectiva de contar con un campo de alto nivel puede atraer otro tipo de golfistas pero, para muchos aficionados locales, la principal preocupación sigue siendo el impacto para sus bolsillos.

Fidel Enrique García Rendón, propietario de un estudio de pilates de 59 años, teme que el costo de jugar en el campo remodelado lo deje fuera de su alcance.

"Desafortunadamente, si se convierte en un campo de nivel campeonato, las tarifas van a pasar de 22 dólares a 250 o más, 350, quién sabe", pronosticó. "Así que definitivamente ya no podré venir aquí a jugar porque ese precio no puedo pagarlo".

Sus preocupaciones fueron compartidas por otro jubilado, Tom Carmody, quien cuestionó tanto el costo final del campo renovado como si el proyecto llegaría a completarse.

"Simplemente me pone nervioso, bastante nervioso", dijo Carmody. "Por un lado, solo su capacidad de cumplir. Quiero decir, ¿qué va a pasar? ¿Se detendrá a mitad de camino o abandonará o algo así?"

Pero la preocupación más grande de Carmody es si la promesa de mantener el acceso público seguirá significando algo si la entrada sube drásticamente.

"Él habla de que siga abierto al público, pero en lugar de 30 o 40 dólares por ronda, quizá sean 120, 150 dólares por ronda, lo que va a dejar fuera a mucha gente", augura.