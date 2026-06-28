Del anonimato a la fama: porteros de bajo perfil dejan huella en el Mundial

Mientras grandes estrellas del gol como Lionel Messi o Kylian Mbappé destrozan récords en el Mundial 2026, el protagonismo en las porterías ha sido para futbolistas que llegaron al torneo prácticamente en el anonimato, pero que ahora están en boca de todos.

Vozinha líderó una histórica clasificación a dieciseisavos de final del debutante Cabo Verde, Eloy Room desencajó mandíbulas con su colección de paradas en el arco de Curazao y Benjamin Asare se hizo notar con Ghana.

A continuación, un paneo por esos arqueros desconocidos para el gran público que saborean su minuto de fama en Norteamérica 2026.

- Vozinha, un sorpresivo héroe en el camino de Messi -

Josimar José Évora Dias, Vozinha, se alzó como héroe de Cabo Verde, que el próximo viernes será el rival de la Argentina de Messi en la ronda de 32.

Calificó como "un sueño" jugar contra los actuales campeones mundiales y Messi.

"Muchos pensaron que no íbamos a ganar ni un juego", sacó pecho este guardameta de 40 años. "Clasificar es muy gratificante".

Su carta de presentación mundialista fue extraordinaria: siete paradas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con España en el arranque del Grupo H.

Y no fue flor de un día.

Cabo Verde encadenó nuevos empates con Uruguay, 2-2, y Arabia Saudita, 0-0.

Vozinha, que suma 91 partidos con su selección nacional, jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal.

Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en su país.

Pasó por Angola antes de saltar a Europa, donde militó con el Zimbri moldavo, el Gil Vicente portugués, el AEL Limassol chipriota y el AS Trencin eslovaco antes de llegar a su actual club.

A lo largo del torneo su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 17 millones.

- Room y su noche milagrosa -

Otra selección debutante en el Mundial, Curazao, quedó eliminada, pero dejó una memorable actuación del portero Room.

Con 15 paradas, este guardavallas de 37 años fue un muro en el empate 0-0 entre la selección caribeña y Ecuador en el Grupo E.

Fue la segunda mayor cantidad de remates bloqueados por un portero en un partido mundialista.

Solo quedó detrás de las 16 intervenciones de Tim Howard en el enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica en los octavos de final de Brasil 2014, ganado 2-1 por los Diablos Rojos en la prórroga.

La mancha: Room encajó nueve goles. Curazao perdió 7-1 en el debut contra Alemania y 2-0 en la despedida frente a Costa de Marfil.

Eso sí, su momento de brillo disparó su popularidad: pasó de unos 100.000 seguidores en Instagram a más de un millón.

Fue campeón de la MLS con el Columbus Crew, pero actualmente juega en el Miami FC, en la USL, considerada la segunda categoría en Estados Unidos. Tuvo etapas en Países Bajos, donde se formó, y Bélgica.

- Asare, domador -

A sus 33 años, Benjamin Asare ha desarrollado su carrera en Ghana, donde milita en el club Accra Hearts of Oak.

Su eclosión fue tardía: empezó a jugar el año pasado en la selección ghanesa.

Tuvo su gran noche con cuatro decisivas paradas en el empate 0-0 de Ghana contra Inglaterra en el Grupo L.

Domó al implacable Harry Kane y a los Tres Leones.

Y lo asumió con increíble normalidad: "Es mi trabajo (...). Es normal, normal, incluso si tienes por delante a Harry Kane".

Había mantenido su arco en cero en el debut, en una victoria 1-0 de las Estrellas Negras sobre Panamá. Su imbatibilidad terminó con una derrota 2-1 del equipo africano ante Croacia.

- Dosis de juventud -

Patrick Beach, de 22 años, fue importante para la clasificación de Australia, con dos arcos en cero y una decena de paradas.

Arquero del Melbourne City en la A-League, solo tenía dos partidos con la selección australiana cuando comenzaba el Mundial.

A diferencia de Vozinha o Room, su edad es una ventaja para buscar un buen contrato en el mercado.