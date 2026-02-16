Deportes

Del Toro gana la 1ª etapa de la Vuelta a Emiratos, acortada por el viento

El ciclista mexicano Isaac del Toro se acerca a la meta de la primera etapa de la Vuelta a Emiratos encabezando el pelotón el 16 de febrero de 2026 en Liwa Palace, Abu Dabi Fadel Senna
AFP
16 de febrero de 2026

El ciclista mexicano Isaac Del Toro ganó este lunes la primera etapa de la Vuelta a Emiratos, cuyo recorrido fue reducido de los 144 km iniciales a 118 como consecuencia del viento que soplaba en la región de Abu Dabi.

Es la primera victoria de la temporada para el joven ciclista de 22 años, que fue segundo en el último Giro de Italia.

De Toro se impuso en un esprint al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi.

Favorito para ganar la primera etapa, el italiano Jonathan Milan sufrió una fuerte caída en una rotonda a 1,5 km para la meta.

El martes, Del Toro defenderá el liderato en una contrarreloj individual de sólo 12 km de recorrido.

Gran promesa del ciclismo, Del Toro acabó la pasada temporada en la segunda posición del ranking UCI, sólo superado por su compañero en el Team UAE Emirates Tadej Pogacar.

