Delegación panameña parte a Honduras para los Juegos Codicader 2026

Un grupo de atletas estudiantiles, junto a delegados, árbitros, chaperonas y jefes de misión, viajó este 4 de septiembre a Honduras, donde se llevarán a cabo los Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader) 2026. Esta representa la cuarta salida de miembros del contingente nacional en la presente edición y constituye la segunda delegación más numerosa del torneo, con 538 integrantes, solo por detrás del país anfitrión.

“Muchos de estos atletas no solo practican deportes. Hemos tenido medallistas en Codicader y en otras competencias que además son cuadro de honor en sus escuelas o tocan algún instrumento musical. La combinación ideal es el deporte o la música con los estudios”, destacó el coordinador nacional de Deportes del Ministerio de Educación (Meduca), Jhony Mosquera.

Este jueves viajaron en dos vuelos matutinos hacia la Base Aérea de Palmerola, en Tegucigalpa, los equipos de tenis, futsal (femenino y masculino), fútbol 11 (femenino y masculino), tenis de mesa, gimnasia artística, levantamiento de pesas y boxeo. En la noche partieron hacia el mismo destino los seleccionados de taekwondo, baloncesto y judo. Yohani Batista, representante de futsal, aseguró: “Será un buen torneo. Tenemos la oportunidad de representar al país y, aunque estamos en un grupo duro, vamos bien preparadas para ganar”.

Las demás disciplinas, voleibol de sala y playa, softbol, béisbol, balonmano (femenino y masculino), ajedrez, atletismo, natación, lucha olímpica y karate, viajarán entre el 5, 7, 9 y 10 de septiembre. De los 538 integrantes de la comitiva, 386 son atletas que verán acción en competencias que se extenderán hasta el 13 de septiembre.