Denuncian acuerdos ocultos entre magnate Walter y Magic Johnson tras compra de los Dodgers

El empresario estadounidense Mark Walter, propietario de los Dodgers de Los Ángeles, quedó en el centro de una nueva controversia después de que un informe periodístico afirmara que realizó acuerdos ocultos con su socio Earvin "Magic" Johnson tras la compra de la franquicia de las Grandes Ligas.

La denuncia fue presentada el viernes en un episodio del programa Pablo Torre Finds Out.

Según el informe, Walter habría realizado acuerdos ocultos relacionados con la venta en 2015 de la aseguradora EquiTrust a Johnson por 350 millones de dólares, una operación que contribuyó a convertir a la exestrella de los Lakers en multimillonario.

Fuentes citadas por Torre sostienen que la transacción constituyó una forma de compensación por la ayuda prestada por Johnson al grupo liderado por Walter para imponerse en la puja por los Dodgers en 2012.

El exjugador utilizó entonces su popularidad e influencia para respaldar la oferta, que terminó adjudicándose la histórica franquicia angelina, ganadora de las dos últimas Series Mundiales.

El reportaje también afirma que Walter es objeto de una investigación del FBI relacionada con inversiones afiliadas presuntamente no declaradas por algunas de sus empresas, una situación que podría exponerlo a acusaciones de fraude fiscal.

- Walter se defiende -

Walter rechazó previamente cualquier irregularidad.

A través de su empresa TWG Global, afirmó el mes pasado que la adquisición de los Dodgers cumplió con todas las normas y reglamentos de las Grandes Ligas de béisbol, y aseguró que una investigación independiente realizada por un bufete de abogados externo no encontró irregularidades en la operación.

Además de los Dodgers, Walter posee participaciones en una sociedad de cartera que controla al Chelsea de la Premier League inglesa, al Estrasburgo francés, al equipo Cadillac de Fórmula 1, a una liga profesional femenina de hockey sobre hielo y a las Los Angeles Sparks de la WNBA.

Torre expuso sus hallazgos durante una aparición en el programa televisivo Money Power Politics de MSNOW, donde describió a Walter como "un estímulo en sí mismo para los multimillonarios propietarios de equipos deportivos" y aseguró que "Magic Johnson es una de las figuras clave en todo esto".

"Mark Walter, su socio comercial, le vendió una de estas compañías de seguros. Eso lo convirtió en multimillonario en el proceso", dijo Torre.

"Juntos lograron comprar y financiar a los Dodgers utilizando, en la práctica, la ley de la transitividad a través de lo que implica pedir dinero prestado: los ahorros de los padres y abuelos de Estados Unidos que no se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo".

"Esto estaría bien si se revelara como una transacción entre partes relacionadas... Resulta que, si Estados Unidos es un país donde importa el estado de derecho, hay que informar de esto. Revelen la información y dígannos la verdad, porque no se trata solo de su dinero; resulta que él está pidiendo préstamos a costa del nuestro".

Hace un año, Torre denunció que los Clippers de Los Ángeles y su propietario, Steve Ballmer, habían eludido las reglas del tope salarial de la NBA mediante acuerdos comerciales vinculados al alero Kawhi Leonard.

Esa investigación derivó esta semana en una de las sanciones más severas impuestas por la liga: una multa de 30 millones de dólares, la pérdida de cinco futuras selecciones de primera ronda del draft y una suspensión de un año para Ballmer.

Los Clippers anunciaron que impugnarán las sanciones, una disputa que previsiblemente derivará en acciones legales contra la NBA.