Despedido el presidente del olimpismo polaco por corrupción con criptomonedas

El Comité Olímpico Polaco destituyó este lunes a su presidente Radoslaw Piesiewicz tras su detención por un caso de corrupción vinculado a un operador de criptomonedas, informó el nuevo jefe interino de la instancia.

"La junta tomó una decisión definitiva de encomendarme las funciones de presidente en ejercicio del PKOL", declaró Marian Kmita a los periodistas.

Kmita dirigirá el comité durante el resto del mandato del presidente destituido, hasta abril.

Piesiewicz, considerado cercano a la derecha nacionalista de Polonia, es sospechoso de haber recibido sobornos de Zondacrypto, un operador de criptomonedas ahora en quiebra al que el gobierno acusa de tener vínculos con grupos de la oposición nacionalista, el crimen organizado y los servicios de inteligencia rusos.

Las autoridades abrieron una investigación en abril, lo que llevó a la mayoría de las federaciones deportivas de Polonia a pedir la dimisión de Piesiewicz, responsable de firmar un acuerdo de patrocinio para el comité olímpico con Zondacrypto.

El gobierno calcula que la desaparición de Zondacrypto provocó pérdidas de 350 millones de zlotys (94 millones de dólares) y que 30.000 personas resultaron perjudicadas por la empresa.

El ministro del Interior afirmó que Zondacrypto era "en realidad un esquema Ponzi" o estafa piramidal.

Como consecuencia de este caso, la situación financiera del PKOL "es más bien difícil", declaró Kmita, que anunció una auditoría para conocer con detalle el estado económico de la institución.