Detroit borda una espectacular remontada ante Boston para abrir la temporada de NBA

Los Detroit Pistons arruinaron un debut de récord de Paul George con los Boston Celtics para firmar un triunfo 121-113 este martes, en el partido inaugural de la temporada 2026-27 de la NBA.

El triunfo de Detroit, que levantó una desventaja de 22 puntos, abrió un suculento menú de tres juegos que continuaba con el debut de LeBron James con el uniforme de los Philadelphia 76ers en una visita a los campeones New York Knicks.

El programa concluirá con el duelo entre los dos favoritos de la Conferencia Oeste, los San Antonio Spurs del fenómeno francés Victor Wembanyama, y el Oklahoma City Thunder del canadiense Shai Gilgeous-Alexander, vigente doble MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA.

La temporada 81 de la liga de básquet norteamericana subió el telón en Detroit con los dos mejores equipos del Este en la pasada temporada regular.

Los Pistons, que lideraron la conferencia pero se estrellaron en playoffs, fueron de menos a más y terminaron regalándole el triunfo a su afición gracias a un fulminante parcial de 23-0 en el último cuarto.

Paul George, de 36 años, fue el responsable del formidable arranque de los Celtics. El alero alcanzó los 38 puntos, la mayor anotación para un debutante en la historia de la emblemática franquicia verde.

George logró también 7 triples en una actuación con la que reivindicó su jerarquía en la liga después de su sorprendente llegada a Boston.

En julio, la NBA se quedó con la boca abierta cuando los Celtics enviaron al alero Jaylen Brown, su emblema en la última década junto a Jayson Tatum, a un rival histórico como los Sixers a cambio de George.

Este martes George demostró que, cuando está libre de lesiones, sigue teniendo talento suficiente para marcar diferencias.

Durante tres cuartos, su recital compensó la errática actuación de Jayson Tatum, que se quedó en 13 puntos con una espantosa estadística de 6-23 en tiros de campo y 0-7 en triples.

El líder de Detroit, Cade Cunningham, también estuvo gris hasta que los locales reaccionaron de la mano de sus tiradores Duncan Robinson y Javonte Green, autores de 5 triples cada uno.

Con un bombardeo desde la larga distancia, los Pistons se lanzaron a un parcial de 23-0 que los puso en cabeza 112-99 a falta de tres minutos para el final, un botín que supieron gestionar hasta el final.