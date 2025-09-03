Dieciséis años después, Paraguay tiene el boleto al Mundial al alcance de la mano

La mesa está servida. Dieciséis años después de su última clasificación, Paraguay tiene al alcance de la mano el boleto al Mundial de 2026 este jueves, cuando reciba a Ecuador en un estadio Defensores del Chaco engalanado para una fiesta.

Con 24 puntos y a falta de seis por disputar, el equipo que dirige de Gustavo Alfaro necesita una unidad para confirmar su lugar en la Copa del Mundo de Norteamérica del año próximo. Incluso, le basta con que Venezuela (séptima con 18 enteros) no gane sus dos partidos para volver a la cita cumbre del fútbol.

El juego ante el ya clasificado Ecuador, segundo con 25 puntos, se disputará en el Defensores del Chaco desde las 20H30 locales (23H30 GMT) y es válido por la decimoséptima y penúltima fecha del extenso premundial sudamericano.

Ecuador, con su pléyade de grandes jugadores formados a partir de la exitosa experiencia del novel Independiente del Valle, y dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, tiene armas para aguarle la fiesta a la Albirroja de Alfaro, de paso firme desde que el argentino tomó el timón hace un año.

- Ambiente de fiesta -

Pero en Paraguay el ambiente festivo prevalece, con banderas y camisetas que visten a aficionados, vehículos, edificios y plazas de las zonas urbanas, mientras se debate si es oportuno o no decretar feriado nacional el viernes.

El combinado guaraní se ha ausentado 16 años del Mundial. Su última presencia, octava en su historia, fue en Sudáfrica 2010 donde fue eliminado en cuartos de final por España, que a la postre ganaría su primera Copa del Mundo en Johannesburgo.

Paraguay cuenta con una leve ventaja sobre la Tricolor. En 19 enfrentamientos entre ambos ganó 9, perdió 7 y 3 terminaron en empate. El combinado del Pacífico todavía no ha podido ganar en suelo paraguayo.

El último cruce entre ambos, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito el 10 de octubre de 2024 por el premundial, finalizó empatado sin goles.

En coincidencia, el juez que dirigió el encuentro fue el brasileño Raphael Claus, el mismo que tendrá a su cargo impartir justicia este jueves.

Ambos equipos cuentan con dos de las defensas más sólidas del clasificatorio.

Ecuador tiene en sus filas a los zagueros Piero Hincapié, recién transferido del Bayer Leverkusen al Arsenal, y Willian Pacho, campeón de Europa con el Paris Saint-Germain, mientras que Paraguay es liderado por su capitán Gustavo Gómez, un intransferible del Palmeiras.

- Ecuador después de Alfaro -

Alfaro conoce las fortalezas y debilidades de su próximo rival.

Fue el DT que llevó a Ecuador al Mundial de Catar 2022 y dio rodaje a los que hoy son sus principales figuras: Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, entre otros.

"Ecuador tiene una generación de jugadores jóvenes realmente increíbles", lo elogió hace un tiempo el adiestrador argentino.

Aunque podría mandar al campo un equipo ofensivo para aprovechar su localía, Alfaro no se aparta del perfil que estructuró para convertir a su plantel en un conjunto intenso y demoledor.

Ante la ausencia de "La Joya" Julio Enciso, por lesión en un menisco que requirió cirugía, el técnico apenas modificaría el ataque con el llamado casi cantado de Ángel Romero, experimentado jugador del Corinthians, utilizado habitualmente para el segundo tiempo.

Beccacece, por su lado, no podrá contar con el volante Alan Franco, suspendido. La novedad sería el retorno del portero Hernán Galíndez, ausente ante Brasil y Perú por lesión.

Para el DT de Ecuador el del jueves "será un duelo de roces y fricciones".

Paraguay "es un equipo competitivo que no necesita de muchas llegadas para hacer daño. Tenemos que estar preparados para un partido incómodo y de muchos detalles", anticipó.

Alineaciones probables:

Paraguay: Roberto Fernández - Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón - Ángel Romero, Tony Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Ecuador: Hernán Galíndez - Pervis Estupiñán, Piero Hincapie, Willian Pacho, Joel Ordóñez - Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Gonzalo Plata - Enner Valencia, John Yeboah. DT: Sebastián Beccacece.