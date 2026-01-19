Djokovic bromea diciendo que quiere una parte de las ganancias de Alcaraz

El nuevo saque de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia 2026 ha sido comparado con el de Novak Djokovic, y el gran tenista serbio bromeó diciendo que espera una parte de las ganancias del astro español.

Alcaraz, el número uno del mundo, ha tenido problemas en ocasiones con la precisión y la falta de consistencia en su técnica de saque, y ha introducido cambios para el primer Grand Slam de 2026.

Los aficionados más observadores notaron que su movimiento, ahora más compacto, guarda un parecido sorprendente con el de Djokovic, a quien se le preguntó al respecto tras clasificarse el lunes para la segunda ronda en Melbourne.

"En cuanto lo vi, le envié un mensaje. Le dije: 'Tenemos que hablar de los derechos de autor'", bromeó Nole, ganador de 24 títulos de Grand Slam.

"Luego, cuando lo vi aquí, le dije que teníamos que hablar de un porcentaje de sus ganancias".

"Espero que cada ace que haga sea un homenaje para mí. Cada ace que consiga aquí. Veremos si cumple con el acuerdo", añadió Djokovic.

Preguntado sobre su nuevo saque antes del torneo, Alcaraz dijo que se sentía halagado por la comparación con Djokovic, pero insistió en que era una coincidencia.

"No. No pensé en ello, ni estaba pensando en hacer el mismo saque que Djokovic", dijo el murciano a los periodistas. "Pero al final, incluso yo puedo ver las similitudes" entre ambos servicios.