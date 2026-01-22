Djokovic, Cilic, Wawrinka: los viejos rockeros brillan en Australia

Tienen edad de ser comentaristas, entrenadores, o de vivir un plácido retiro del tenis. Pero Marin Cilic, Novak Djokovic y Stan Wawrinka, de 37, 38 y 40 años, se resisten a colgar la raqueta y siguen vivos en tercera ronda del Abierto de Australia.

El comentario desató las risas. "Es más viejo que mi entrenador", recordó el francés Arthur Géa, 21 años (198º del mundo), antes de jugar -y de perder en cinco sets- contra el veterano suizo Stan Wawrinka (139º), que disputa su última temporada en activo.

No exageraba. El técnico de Géa, el austríaco Gérald Melzer, sólo tiene 35 años.

Pero la tendencia no sorprende; los progresos en la recuperación, el entrenamiento, el material, han logrado estirar poco a poco la edad de la retirada de los tenistas.

Si en los 80 los profesionales raramente superaban la treintena, ahora no sólo se acercan a los 40 sino que lo hacen compitiendo de tú a tú con los mejores.

- "Agotado" -

Wawrinka, tres veces ganador de Grand Slam, con un título en Melbourne en 2014, ya no es tan incisivo como antes, pero su inteligencia de juego y su experiencia le permiten ser aún competitivo, aunque el cuerpo lo acuse.

"Estoy agotado", reconoció tras su victoria ante Géa al término de un pulso de más de cuatro horas y media. "Me habéis dado la energía que necesita un viejo como yo", lanzó al público tras convertirse en el jugador de más edad en alcanzar la tercera ronda en Australia desde hace 47 años.

En su tercer partido le espera el estadounidense Taylor Fritz (9º del mundo).

Lastrado durante mucho tiempo por las lesiones, el croata Marin Cilic, de 37 años, vencedor del US Open en 2014, vive desde hace varios meses un regreso discreto.

El que fuera N.3 del mundo no ha recuperado su mejor nivel, pero no se resigna. Luego de haber caído a las profundidades de la clasificación mundial, regresó al top 100, con un título en Hangzou (Chine) a finales de 2024 que puso fin a tres años de sequía.

Y en este inicio de temporada 2026, el croata, actual 70º del mundo, derrotado en la final en Melbourne por Federer en 2018, vuelve a pisar la tercera ronda de un Grand Slam, como ya hiciera la temporada pasada en Wimbledon.

Luego de su victoria ante el canadiense Denis Shapovalov el jueves, la pregunta era inevitable: ¿Se ve jugando muchos más años? "Veremos", respondió.

"Somos conscientes de que el deporte evoluciona, la ciencia está más presente. Estamos más atentos a lo que tenemos que comer, a la forma de cuidar nuestro cuerpo", explicó el croata.

- "Novak juega en otra categoría" -

Otro "abuelo" del circuito, Gaël Monfils, de 39 años, reconoció que a pesar de sus ganas, el cuerpo ya no le da más de sí. "Hay muchas cosas que quiero hacer y que no logro hacer. Estaba al 100% de mi 100% hoy, que no es realmente mi 100%", explicó el francés tras caer en primera ronda.

Una confesión que da aún más valor al rendimiento de Novak Djokovic, de 38 años y número 4 del mundo, que está sorprendiendo con sus dos primeras victorias cómodas en Melbourne.

"Novak juega en otra categoría de todas formas. Nunca nos comparamos con él. Siempre está ahí, lo estará mientras juegue", lo elogió Wawrinka.

Djokovic puede soñar con levantar un nuevo Grand Slam, por físico y por ambición.

"¿Cuál es el interés de participar y de darlo todo si no es para tratar de ser mejor que la temporada anterior? Ese ese tipo de mentalidad la que intento cultivar", aseguró este jueves tras sellar el pase a tercera ronda.