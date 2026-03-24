Dominicano Karl-Anthony Towns anota doble-doble en triunfo de Knicks sobre Pelicans

Los New York Knicks sumaron su séptima victoria consecutiva este martes al imponerse 121-116 en una noche de alto rendimiento para el dominicano Karl-Anthony Towns, quien registró un doble-doble de 21 puntos y 14 rebotes en el Madison Square Garden (Nueva York).

A continuación las escenas más relevantes en la jornada de la NBA:

- Knicks acortan distancias -

La lucha por el segundo lugar de la Conferencia Este se intensifica entre los New York Knicks y los Boston Celtics.

Con la victoria este martes, los neoyorquinos se ponen a cinco juegos de los líderes Detroit Pistons con dos juegos más que Boston, que guarda la misma distancia del liderato.

Jalen Brunson, estelar armador de los Knicks, sumó su partido 99 con por lo menos 30 puntos al anotar 32 en una noche del 58% de efectividad (11/19).

"Nos concentramos en controlar lo que podemos", dijo Brunson. "Trato de jugar a mi estilo, enfocándome en mi trabajo y eso es lo más importante".

"Es importante para nosotros cerrar los partidos, ese es un componente fundamental".

Más allá de los triunfos, el equipo de Mike Brown ha logrado imponer condiciones en las últimas semanas, esta noche marcó el camino a la victoria con 42 puntos en el primer cuarto y limitó a 24 puntos a New Orleans en el último cuarto.

Los Knicks lanzaron para un 52%(44/85) desde la cancha y ganaron la batalla de los rebotes 49-39, dos componentes inequívocos de una noche victoriosa en la NBA.

Por los Pelicans, que se mantienen fuera de la lista de seis equipos eliminados aunque con pocas posibilidades de clasificar a los playoffs, Zion Williamson fue el máximo anotador con 22 unidades.

- Hornets van por el play-in -

Los Charlotte Hornets encontraron su mejor nivel en el momento adecuado al imponerse 134-90 sobre los Sacramento Kings, en su cuarto triunfo al hilo.

Con un récord de 38 victorias y 34 derrotas, los Hornets igualan al Miami Heat en la lucha por el décimo lugar y último de clasificación al play-in.

Sin embargo, los de Charlotte pueden seguir soñando con una clasificación directa a los playoffs al ubicarse apenas a dos juegos de los Atlanta Hawks en la sexta posición del Este.

Coby White fue el máximo anotador de los Hornets con 27 puntos en una jornada de seis triples para el escolta de 26 años.

"Solamente queremos ir partido a partido", afirmó White. "Queremos jugar a nuestro estilo, no vemos el marcador e intentamos hacer lo mejor posible en cada jugada".

"Tenemos un grupo que siempre está disponible, solamente queremos ganar, estamos dispuestos a hacer todo tipo de sacrificios".

En el balance general, los Hornets igualaron el récord histórico de triples al conectar en 26 de sus 55 intentos.

Charlotte lideró hasta por 46 puntos, incluida una racha de 15 puntos de manera consecutiva.