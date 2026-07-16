Dos partidos de sanción a Quesada por las críticas al árbitro contra los All Blacks

El entrenador argentino de la selección italiana de rugby, Gonzalo Quesada, recibió el jueves una sanción de dos partidos por sus críticas al árbitro y al calendario del Campeonato de Naciones, tras la derrota 47-17 contra los All Blacks la semana pasada.

Durante una entrevista televisada tras el partido, disputado en Wellington, Quesada declaró que el árbitro francés Luc Ramos había sido "muy malo", unas delcaraciones consideradas abusivas por la federación internacional World Rugby.

"De manera conforme a lo estipulado en el proceso de sanción en caso de insulto hacia un oficial, World Rugby confirma que se ha decretado la sanción automática de dos partidos para Gonzalo Quesada", declaró la institución en un comunicado.

El DT argentino, que debía dirigir a Italia el sábado contra Australia en Perth, también cargó contra el calendario impuesto a su selección por World Rugby.

El argentino estrena así una nueva regla introducida por World Rugby conocida como "Match Official Abuse Sanction Procces" (Proceso de sanción en caso de insulto a los árbitros), que se aplica a todas las competiciones de alto nivel y que busca frenar el aumento de expresiones abusivas y amenazas hacia los árbitros.

La Federación Italiana de Rugby declaró haber tomado nota de esta sanción y adelantó su intención de apelar.

Italia arrancó su campaña en el nuevo Campeonato de Naciones en Tokio, con una derrota 27-10 contra Japón, antes de volar a Nueva Zelanda. Tras la derrota contra los All Blacks, los europeos jugarán esta semana en Perth contra Australia.