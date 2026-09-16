DT del Manchester City pide aceptar los errores arbitrales tras polémica del derbi

Los errores arbitrales "son parte del trabajo" y hay que aceptarlos, declaró este miércoles el entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, tres días después de una polémica decisión favorable a su equipo en el derbi ante el Manchester United.

"A veces las decisiones son a tu favor, otras en tu contra. Pero tampoco es fácil para el VAR, para las personas que están delante de la pantalla y que deben tomar una decisión en 10 o 20 segundos", insistió el DT italiano en conferencia de prensa.

En inferioridad numérica, el Manchester City se impuso 1-0 en Old Trafford gracias a un gol de Erling Haaland que no habría debido subir al marcador, como reconocieron después los responsables del arbitraje.

El noruego no estaba en fuera de juego, pero su compañero Enzo Fernández sí, y eso debería haber sido comunicado al árbitro principal, ya que el argentino influyó en el desarrollo de la jugada.

"A veces [los árbitros] cometen errores, yo cometo errores, los jugadores cometen errores, creo que forma parte de nuestro trabajo", continuó Maresca.

Al inicio de su rueda de prensa, recordó con una leve sonrisa que había sido víctima de un error similar, en un derbi perdido 2-1 contra el United, en enero de 2023, cuando era el segundo entrenador del técnico de entonces, Pep Guardiola.

"Perdimos el derbi allí, el gol no era un gol válido y, para ser sincero, nadie se disculpó. Todavía estamos esperando las disculpas por ese gol. A veces las decisiones están a tu favor, a veces están en tu contra. Así es el fútbol", dijo.

Manchester City, actual colíder de la Premier League junto al Arsenal, recibirá al Norwich (segunda división) el jueves en Copa de la Liga.