DT del Newcastle duda sobre la continuidad del brasileño Guimaraes

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, admitió el sábado que no sabe si el brasileño Bruno Guimarães seguirá en el club, ya que el centrocampista está en el punto de mira del campeón de Inglaterra, el Arsenal.

Según la BBC, el internacional brasileño de 28 años habría sido objeto de una oferta de 70 millones de libras (93 millones de dólares) por parte de los Gunners.

"No queremos perder a nuestros mejores jugadores (...) No sé qué le depara el futuro a Bruno. Les toca a otros, por un lado, especular al respecto, pero también mantener conversaciones en las que yo no participo", declaró Howe.

"Nada indica que Bruno no vaya a volver a entrenarse con nosotros. Hay que considerar la situación tal como es. Bruno es el capitán de nuestro club. Ha demostrado ser un jugador y una persona increíble. Hablo en nombre de todo el mundo dentro del club. Le apreciamos enormemente y, por supuesto, todos desean que se quede", añadió el técnico de las Urracas.

Guimarães disfruta actualmente de sus vacaciones tras la eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial ante Noruega, a principios de julio. El jugador debería regresar al Newcastle el viernes, antes de la concentración de pretemporada del club en España.

Pero el interés del Arsenal por Guimarães es un nuevo quebradero de cabeza para Howe, que ya perdió a Alexander Isak, que se marchó el año pasado al Liverpool tras un largo culebrón. El delantero sueco, de hecho, se declaró en huelga, negándose a participar en la preparación de pretemporada del Newcastle con el objetivo de forzar su traspaso a los Reds.