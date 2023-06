Ducati pone en juego su supremacía en MotoGP en 'su' Gran Premio de Italia

¿Quién podrá contestar la supremacía de las Ducati en su tierra? Los adversarios del constructor italiano tratarán de rivalizar con el dominador de la temporada de MotoGP este próximo fin de semana en el circuito de Mugello, escenario del Gran Premio de Italia de motociclismo.

A la cita llegan dos italianos, Francesco Bagnaia y Marco Bezzecchi, como dominadores de la primera parte del Mundial de MotoGP.

Tres semanas y media después de la última carrera en Francia, la categoría reina del motociclismo regresa con tres carreras de una tacada, ya que tras la de Italia, se disputarán en fines de semana consecutivos los Grandes Premios de Alemania (Sachsenring) y Países Bajos (Assen) antes de una pausa de seis semanas.

Será la ocasión de comprobar si Ducati tendrá algún rival en la segunda parte del campeonato o si el Mundial será una batalla entre las 'balas rojas'.

Para esta sexta manga de la temporada (sobre 20), los pilotos afrontarán en Mugello uno de los circuitos más rápidos y exigentes del calendario, pero Ducati, que cuenta con cinco pilotos entre los seis primeros del campeonato, será favorito.

Francesco Bagnaia, vigente campeón del mundo, que se cayó en Le Mans y sólo acabó dos de los tres primeras carreras, que ganó, buscará una nueva victoria para distanciarse de su compatriota Marco Bezzecchi, que tras ganar en Francia se colocó a un solo punto de 'Pecco'.

"No estoy al 100%, todavía tengo un poco de dolor, pero no creo que afecte a mi fin de semana de carrera", afirmó Bagnaia.

- Márquez en busca de confianza -

El líder del campeonato ganó en Mugello el año pasado y volverá a confiar en la carrera esprint, un formato en el que destaca desde el inicio de la temporada, para ganar confianza de cara al domingo, donde podría contar por primera vez en el curso con su compañero Enea Bastianini, lesionado en un hombro en el primer Gran Premio, en Portugal.

Junto a ellos, los otros pilotos de Ducati deberían copar las primeras plazas: Luca Marini (Ducati-VR46), el español Jorge Martín (Ducati-Pramac) y el francés Johann Zarco (Ducati-Pramac).

Entre los pilotos que no montan una moto de la marca italiana, se espera que el español Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de la categoría, pueda dar un paso adelante con su Honda una vez olvidados los problemas físicos que le han lastrado desde hace dos años y convertirse en una alternativa al dominio de Ducati, toda vez que el francés Fabio Quartararo, campeón del mundo en 2021, no está teniendo buenos resultados esta temporada con su Yamaha.

A su llegada a Mugello, Quartararo no ocultó su decepción por tener que correr las próximas carreras con los reglajes de la moto de 2021: "Es frustrante volver atrás. Probamos muchas cosas en pretemporada, pero nada fue convincente y no podemos utilizar nada. No es la mejor solución, pero creo que es lo que nos permitirá limitar los daños", declaró.