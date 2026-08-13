Duelo de panameños

La Copa Centroamericana 2026 tendrá en su fecha 3 un choque netamente panameño, que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el Grupo C de este torneo regional de fútbol.

Alianza FC y UMECIT FC miden fuerzas en el Estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá desde las 7:00 p.m., en el que será el primer enfrentamiento entre los dos en una competencia internacional de Concacaf, que además comparten la necesidad de empezar a sumar puntos para no perder terreno en la lucha por la clasificación a los cuartos de final.

Los Verdolagas, dirigidos por Jair Palacios, disputarán su segundo partido en su campaña debut en este campeonato, tras caer por 2-1 frente al Deportivo Saprissa, en Costa Rica.

Por su parte, UMECIT, que tienen como técnico a Julio Infante, se encuentra en una situación más delicada, luego de perder sus dos primeros encuentros, por el mismo marcador: 2-1, ante Saprissa y Olimpia.

El encuentro también ampliará el historial de cruces entre clubes panameños en la Copa Centroamericana: San Francisco FC venció 2-1 a Tauro FC en la campaña 2024 y, en 2025, en etapa de Clasificatorias: Sporting San Miguelito derrotó 1-0 a Plaza Amador y otra vez Sporting, pero de visitante, superó 3-2 a Plaza.