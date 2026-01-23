Duelos por honor y gloria

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llega a su segunda jornada con interesantes duelos a tomar en cuenta. El San Francisco recibe al Herrera FC, en el Estadio “Muquita” Sánchez, en La Chorrera, hoy, desde las 8:30 p.m.

Los Monjes vienen de empatar 1-1 ante el debutante Unión Coclé, la semana pasada. Mientras que, los herreranos fueron humillados 4-0 por el CAI. Ambas escuadras están en la Conferencia Oeste del torneo.

En tanto, el sábado 24: CD Universitario chocará con el CAI, en el Estadio Universidad Latina, de Coclé, a las 6:15 p.m. Y ese día, pero a las 8:30 p.m., el Deportivo Árabe Unido se medirá al Alianza FC, en COS Sports Plaza, de Ciudad de Panamá.

El domingo 25, Unión Coclé juagará con Veraguas United, en el Estadio Virgilio Tejeira, desde las 4:00 p.m. Y Tauro FC dará cuenta al Sporting San Miguelito, en el Estadio Rommel Fernández, a las 6:15 p.m.

Ya para el lunes 26: UMECIT y el bicampeón Plaza Amador, cierran la fecha con su duelo en el “Muquita” Sánchez, a las 8:30 p.m.