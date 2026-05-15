Duplantis como cabeza de cartel en inicio en Shanghái de Liga de Diamante

Con unas semanas de retraso, la Liga de Diamante comienza por fin este sábado en Keqiao, cerca de Shanghái (China) con la estrella de la garrocha Armand Duplantis como cabeza de cartel de la competición más prestigiosa del atletismo.

Si el mes de abril estuvo marcado por los grandes maratones en ruta, con la simbólica barrera de las dos horas derribada en Londres por el keniano Sabastian Sawe, mayo señala el regreso de la pista con los primeros grandes mítines internacionales.

La primera etapa del circuito de la Liga de Diamante, inicialmente prevista para el 8 de mayo en Doha, fue aplazada debido a la guerra en Oriente Medio y será finalmente en Shanghái, el sábado, cuando la temporada comience de verdad.

El año pasado, los organizadores chinos tuvieron dificultades para ofrecer un buen cartel, ya que sufrieron la competencia directa del Grand Slam Track, que organizaba ese mismo fin de semana una de sus etapas en Florida.

Pero el nuevo circuito lanzado por Michael Johnson, que aspiraba a modernizar el atletismo con un formato inédito de competiciones, quebró al cabo de unos meses y los atletas regresaron, de buen grado o a regañadientes, a la tradicional Liga de Diamante.

Se esperan atractivos duelos en velocidad el sábado, con la presencia en 200 m de las grandes estrellas del esprint Shericka Jackson, Sha'Carri Richardson y Shaunae Miller-Uibo.

El plantel también es de alto nivel en los 100 m vallas, con la campeona del mundo suiza Ditaji Kambundji, la campeona olímpica Masai Russell y la plusmarquista mundial Tobi Amusan.

En los 300 m vallas, el noruego Karsten Warholm deberá correr muy cerca de su récord (32.67) para mantenerlo ante la amenaza del brasileño Alison dos Santos y del estadounidense Trevor Bassitt.

- Reencuentro con Karalis -

La reina del medio fondo Faith Kipyegon también está anunciada en 5.000 m, pero la gran figura del mitin debería seguir siendo el pertiguista sueco Mondo Duplantis, seguramente el único atleta capaz en la actualidad de llenar un estadio por sí sólo, con miles de espectadores esperando que vuelva a batir el récord mundial.

El sueco se reencontrará, en su estreno de la temporada al aire libre con su gran rival de este invierno, el griego Emmanouil Karalis.

"Siempre hay un poco más de presión cuando se trata de la primera competición del año, eso le añade algo", declaró Duplantis el viernes en rueda de prensa.

"Tengo la sensación de que me siento bien, pero veremos mañana si realmente es así. En cualquier caso, tengo muchas ganas de saltar alto", añadió.

Duplantis llevó su récord del mundo a 6,31 m en marzo en Suecia, pero Karalis voló hasta 6,17 m en Grecia en febrero y llevó al sueco al límite en marzo durante el Mundial en pista cubierta, obligándole a saltar mucho más de lo habitual para asegurarse la victoria.

Esta temporada no se disputa ningún campeonato mayor (Juegos Olímpicos o Mundial), pero el verano concluirá en septiembre con los Ultimate Games en Budapest, un nuevo campeonato creado por la Federación Internacional de Atletismo.