Duplantis y Hunt ponen el broche de oro al Europeo de atletismo

El Campeonato Europeo de Atletismo de Birmingham llegó este domingo a su final con un nuevo título europeo para el garrochista sueco Armand Duplantis y con un cuarto oro continental en esta edición para la esprinter británica Amy Hunt.

Sin récord del mundo pero de nuevo volando en solitario, el prodigio sueco de 26 años fue el único concursante del día en superar los 6,15 m, imponiéndose al griego Emmanuíl Karalís (6,00 m) y al francés Baptiste Thiery (5,85 m).

"Otra medalla más, no puedo quejarme", declaró el también triple campeón mundial.

Cuando todo el Alexander Stadium esperaba un nuevo intento de Duplantis por superar su récord del mundo, que ha mejorado ya en 15 ocasiones hasta situar la plusmarca mundial en 6,31 m, el sueco saludó al público y a las cámaras antes de empezar a cambiarse de ropa y poner fin a su concurso.

"Estoy feliz por irme con la victoria y eso fue suficiente por hoy. Realmente disfruté esta semana (...) Es la cuarta medalla de oro consecutiva, lo que es realmente una locura".

El genio de la garrocha ha mostrado esta temporada algunos signos de fatiga, llegando a ser batido por primera vez en tres años en un concurso en Estocolmo (2º con 5,80 m).

- Hunt doma la "montaña rusa" -

Fue una pequeña decepción para el público local, que venía de celebrar minutos antes una nueva exhibición de sus esprinters.

El combinado británico de 4x100 m relevos mixtos se impuso en 39.97 segundos, nuevo récord del Europeo, por delante de Alemania (40.11, plata) y España (40.42, bronce).

El triunfo supuso el cuarto oro en esta edición para Amy Hunt, que ya había ganado los 100 y 200 m individuales y los 4x100 m femeninos.

"Cuando estás en la cola de espera para una montaña rusa solo ves las caídas, pero cuando sales solo quieres volver a hacerlo. Me ha encantado", resumió Hunt su paso por estos campeonatos.

En esta ocasión estuvo acompañada por Jeremiah Azu, Dina Asher-Smith y Zharnel Hughes.

La victoria convirtió a Asher-Smith en la atleta con más medallas de oro en campeonatos europeos. Con ocho preseas supera a la lanzadora de disco croata Sandra Elkasevic y al mediofondista noruego Jakob Ingebrigtsen, cada uno con siete oros.

En tercer lugar quedó el equipo formado por Guillem Crespí, María Isabel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué, que lograron la octava y última medalla de la delegación española en este Europeo.

- España iguala número de medallas de Roma -

Con 2 oros, 2 platas y 4 bronces, España igualó las ocho medallas logradas en Roma 2024 (2 oros, 3 platas y 3 bronces).

Horas antes, España había logrado el bronce por equipos femenino en maratón. Pese a no subirse a los podios individuales consiguió una medalla en la clasificación por equipos gracias a la suma de los tiempos de sus tres mejores competidoras.

Carolina Robles fue octava con un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 7 centésimas, mientras que Fátima Azzahraa Ouhaddou fue decimoquinta (2h30:37) y Ester Navarrete decimoctava (2h31:57).

Los oros en la maratón fueron para la finlandesa Alisa Vainio (2h22:26) y para el alemán Amanal Petros (2h09:11).

España rozó otras dos medallas en esta última jornada: en los 3.000 metros obstáculos, con la 4ª posición de Daniel Arce, y en los relevos 4x400 femeninos, con cuarta posición para Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás.

En esa prueba la victoria fue para Países Bajos, con Femke Broeders-Bol asegurando la victoria para su país (3:21.10) por delante de Gran Bretaña e Italia.

En categoría masculina, el oro fue para Italia (2:59.16).

En el resto de finales del domingo, la croata Sara Kolak (62,43 m) se llevó el oro femenino en lanzamiento de jabalina, la británica Georgina Hunter-Bell (4:07.78) el título en 1.500 m femeninos y la italiana Larissa Iapichino (7.00 m) venció en un ajustado concurso de salto de longitud.